Las obras de los remontes al Casco de Cuenca destapan restos de muralla del siglo XI, una calzada y un edificio califal

CUENCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de los remontes mecánicos al Casco Antiguo han revelado restos de muralla del siglo XI, durante el reinado de Alfonso VI en Castilla y un edificio califal, entre otros hallazgos de interés que han afectado al ritmo de los trabajos.

En total se han encontrado hasta cinco hallazgos arqueológicos de interés, principalmente restos de muralla. El último de ellos hace dos semanas, en la excavación del último tramo de escalera, donde se identificó lo que parecía ser una especie de suelo y la parte superior de una bóveda. Este hallazgo se va a dejar tal cual están, de tal manera que serán visibles y accesible para futuros investigadores.

Además hay un quinto descubrimiento que en estos momentos está tapado y está pendiente de valoración. El arqueólogo responsable de los trabajos, Michel Domínguez, ha acompañado a las autoridades en la visita a las obras de las escaleras mecánicas que se construyen en la hoz del Huécar y ha descrito estos descubrimientos, algunos de los cuales podrían arrojar nuevos datos sobre la historia de Cuenca. Por ejemplo, podría replantearse la importancia del paso por esta ciudad del rey Alfonso VI, conquistador de Toledo.

Los trabajos arqueológicos también han identificado restos de lo que debió ser una antigua calzada y la presencia de casas colgadas que fueron derribadas por una riada en el siglo XV y ya no fueron construidas después.

Finalmente, respecto a la bóveda encontrada, el arqueólogo lo ha descrito como un antiguo edificio califal cuyo uso todavía no se ha identificado con seguridad.

Este inmueble, junto a otros hallazgos como cerámicas y cuerno de cabra, que se usaban en la edad media como herramientas en los talleres artesanos, apuntan a que en esta zona de la hoz del Huécar, existió una barriada islámica, lo que ampliará la presencia de esta cultura parte del Casco Antiguo más allá del barrio de San Martín.

Todos estos hallazgos serán descritos oportunamente por el arqueólogo y su equipo, que velan para que el proyecto de accesibilidad sea aprovechable también desde el punto de vista histórico.