Las obras de los remontes revelan cómo una dana arrasó el barrio de San Martín de Cuenca en el siglo XV

El arqueólogo responsable de esta excavación, Michel Muñoz. - EUROPA PRESS

CUENCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los últimos hallazgos arqueológicos de las obras de construcción de los remontes mecánicos al Casco Antiguo de Cuenca han desvelado cómo un episodio de fuertes lluvias, algo parecido a lo que hoy podríamos denominar como una dana, arrasaron el barrio de San Martín de la ciudad en el siglo XV.

El arqueólogo responsable de esta excavación, Michel Muñoz, ha relatado los descubrimientos que han llegado en el quinto tramo de escalera. En primer lugar, ha descrito el hallazgo de un nevero, un pozo que recogía hielo y nieve de la sierra que se utilizaba para conservar alimentos.

Junto a él, se ha descrito un muro cerrado, dos superposiciones de suelo y cerámicas originarias de tierras valencianas, de la zona de Manises y Paterna, que el experto sitúa cerca del siglo XV. Así, ha subrayado que lo más "fascinante" es la ausencia de escombros en la plataforma de abajo.

Había barro, restos de fauna, tablas de carnicería y unos suelos de yeso, "que eran imposibles de mantener, porque los pisabas y te decían los pies" e indicios de que algo había destruido el suelo, "pero no lo hemos hallado, es como si los escombros hubieran desaparecido tras una avalancha de barro de cuatro metros".

La interpretación del arqueólogo es que hubo un desastre ecológico en el siglo XV, "porque no creo que convirtieran el sitio en escombrero y seleccionaran material, los escombros para un sitio y el barro para otro". Para indagar en esa hipótesis, ha acudido a los archivos "y la crónica de Juan II nos dice que en 1434 se tiró lloviendo prácticamente en toda la corona de Castilla y Aragón desde el 28 de octubre, por lo que se conocieron como las Lluvias de Todos los Santos, hasta el 7 de enero".

Muñoz ha comentado que hay pruebas de estas lluvias incesantes en ciudades como Madrid, Sevilla, Navarra, Zaragoza y Valladolid. Para averiguar si también pudo verse afectada Cuenca, ha acudido al archivo de la Catedral "y allí me han mostrado un documento que dice que en 1435, en una abadía que existía en el Huécar que ya no existe, el abad pedía permiso para no abonar los 8.000 maravedíes anuales, porque tenía que pagar un molino que se lo habían llevado las grandes lluvias del año anterior".

"Esto significa que hubo un gran desastre que arrasó totalmente el barrio de San Martín y por eso no hubo construcciones a partir de la Edad Media, porque debieron pensar que era muy peligroso construir allí por las lluvias", ha explicado el arqueólogo, que ha recordado que, cien años después, "cuando se construye el acueducto de la Cueva del Fraile, la ciudad estaba superpoblada, pero esta zona estaba llena de huertos".

El barrio debió sufrir otras lluvias importantes en aquel siglo XV "en el que se recuerdan inviernos muy fríos y que provocaron muchas inundaciones", lo que llevó a la práctica desaparición de esta zona, que estaba habitada al menos desde el siglo X, cuando se funda Cuenca, como se ha podido averiguar en las excavaciones de otros tramos de escalera, donde han descubierto la existencia de al menos un edificio importante de la época árabe.

Muñoz ha apuntado que tuvo que ser un barrio muy populoso en los siglos XIII y XIV "por la venta de ganado, porque la Catedral, entre otras cosas, vivía de las tablas de carnicerías". Eso explicaría la gran cantidad de restos de cordero que se han encontrado en la zona.

En su opinión, debió haber también muchos artesanos que trabajaban el hueso, "porque se han encontrado casi 240 cuernos de cabra, vaca y de hueso". Todo eso se lo llevó por delante aquella 'dana' del siglo XV y Muñoz conjetura que, "si no es por la parroquia, el barrio hubiera desaparecido del todo".

Todos estos hallazgos se están documentando y lo que no se pueda ver, se intentará que se conserve enterrado, porque "o tenemos escaleras, o tenemos parque arqueológico".