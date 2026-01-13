Las obras de renovación de la red de saneamiento de calle Salazaras en Guadalajara podrían culminar en febrero

Obras en la calle Salazaras de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la empresa concesionaria Sacyr-Guadalagua, está ejecutando una obra de modificación de la red de saneamiento y abastecimiento en la calle Salazaras, que se encuentra en su fase final y que "si todo va bien, en febrero estará terminada".

El objetivo es resolver los problemas detectados tras las lluvias torrenciales del pasado verano, que provocaron acumulaciones de agua en la plaza de Santa María y afectaron a viviendas, comercios y a la propia Concatedral.

Es una actuación considerada "importante y necesaria desde el punto de vista de la seguridad", según ha destacado la alcaldesa, Ana Guarinos, durante la visita realizada esta mañana junto al tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda.

La intervención, con una inversión aproximada de 245.000 euros a cargo de Guadalagua dentro del plan de inversiones previsto en el contrato con el Ayuntamiento, no supondrá coste para las arcas municipales.

"Detectamos que la red de saneamiento de esta zona, que es muy antigua y estaba muy deteriorada, no era capaz de absorber las aguas pluviales en episodios de lluvias torrenciales", ha explicado Guarinos, recordando que incluso se produjo un hundimiento en un tramo de la tubería.

"Era urgente actuar para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, que no pueden vivir pendientes de que se les inunden las casas cada vez que llueve", ha añadido.

DETALLES DE LA OBRA

La obra, que se desarrolla en una calle estrecha y con un colector situado a cinco metros de profundidad, consiste en la sustitución de la galería antigua de ladrillo por un tubo de PVC de gran capacidad. "Estamos hablando de unos 85 metros de saneamiento con un tubo de mil milímetros, además de la renovación del abastecimiento", ha detallado López Pomeda.

El concejal ha subrayado la importancia de ejecutar este tipo de proyectos: "Es fundamental detectar los problemas, escuchar a los vecinos y, sobre todo, solucionarlos. Eso es lo que está haciendo este equipo de Gobierno". López Pomeda también ha querido poner en contexto la dificultad técnica. "Es una obra compleja por el acceso, porque es una calle muy estrecha y por la profundidad del colector, pero necesaria para resolver un problema histórico".

Asimismo, ha recordado que para poder acometer estas inversiones ha sido necesario resolver la deuda heredada en materia de agua, "unos 5,5 millones de euros por la revisión de precios con la concesionaria Guadalagua, que paralizó muchas actuaciones".

La alcaldesa ha aprovechado para poner en valor el conjunto de obras hidráulicas realizadas en la ciudad. "Estamos hablando de cerca de 10 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en este mandato, entre ellas la reparación de la lámina de agua del Alamín, las actuaciones en las calles Jaraba y José María Alonso Gamo, la depuradora de Iriépal y el proyecto PERTE del Agua, con más de 3 millones para la digitalización del ciclo integral del agua".

Por último, López Pomeda ha pedido disculpas por las molestias que ocasionan las obras. "Sabemos que las obras siempre generan inconvenientes, pero son necesarias para el buen funcionamiento de la ciudad. Esta actuación va a ser clave para resolver el gran problema de acumulación de agua en esta zona".

La calle Salazaras, que transcurre desde la Plaza de Santa María al torreón del Alamín, recuperará su fisonomía original, con el adoquinado tradicional, una vez finalizados los trabajos, cuyo fin de obra está previsto para finales de febrero. "Estamos en un entorno histórico y turístico de la ciudad y se quedará exactamente igual que estaba", ha asegurado el concejal.