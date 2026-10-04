La oferta de Formación Profesional de C-LM se amplía con cinco nuevas enseñanzas y 71 acciones de Oferta Integrada

C-LM amplía su oferta de Formación Profesional con cinco nuevas enseñanzas y 71 acciones de Oferta Integrada - JCCM

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando una Formación Profesional moderna, especializada y adaptada a las necesidades del tejido productivo regional mediante la incorporación de cinco nuevas enseñanzas para el curso 2026-2027 y la puesta en marcha de 71 acciones de Oferta Integrada. Estas medidas buscan mejorar la empleabilidad del alumnado y formar profesionales cualificados en sectores con una elevada demanda laboral.

Durante este curso, Castilla-La Mancha oferta un total de 979 ciclos formativos y 30 cursos de especialización, con más de 46.000 plazas distribuidas por las cinco provincias. Esta oferta responde a las necesidades de las empresas y a los retos de la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, contribuyendo a generar nuevas oportunidades de formación y empleo en el conjunto de la región, ha infomado la Junta en nota de prensa.

Las cinco nuevas enseñanzas están vinculadas a sectores estratégicos como la sanidad, la industria, las tecnologías digitales y la biotecnología. En Albacete, el IES 'Al Basit' incorpora el Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, mientras que el CIFP 'Virgen de Gracia' de Puertollano impartirá el Curso de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python, orientado a responder a la creciente demanda de profesionales tecnológicos.

Por su parte, la provincia de Guadalajara incorpora tres nuevas titulaciones. El IES 'Castilla' impartirá el Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico, vinculado a los sectores industrial y logístico, mientras que el IES 'Profesor Domínguez Ortiz' ofertará el Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Asimismo, el IES 'José Luis Sampedro' incorporará el Grado Superior de Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, destinado a formar profesionales especializados en la industria farmacéutica y biotecnológica.

Junto a esta ampliación, el Gobierno regional desarrollará 71 acciones formativas de Oferta Integrada en 52 centros públicos de Formación Profesional, de las que podrán beneficiarse más de 1.000 participantes. Estas enseñanzas permitirán obtener certificados profesionales completos o parciales e incorporarán formación complementaria en orientación profesional, digitalización y prevención de riesgos laborales.

Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha refuerza la conexión entre la Formación Profesional y el mercado laboral, facilitando la inserción de nuevos profesionales y la actualización de competencias de personas trabajadoras y desempleadas, al tiempo que contribuye al desarrollo económico y a la competitividad del tejido empresarial regional.