La oferta turística que C-LM ofrece durante las cuatro estaciones del año, hilo argumental de su estand en Fitur 2027

Estand de Castilla-La Mancha en Fitur - TURISMO C-LM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hilo argumental del estand de Castilla-La Mancha en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) girará en torno al turismo que ofrece la Comunidad Autónoma durante las cuatro estaciones del año.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha detallado que 'Castilla-La Mancha todo el año, con nuestras cuatro estaciones', será el hilo conductor del espacio de la región en Fitur.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprovechará su presencia en Fitur 2027, que se celebra del 20 al 24 de enero, para hacer un llamamiento a la desestacionalización y a la diversificación de su "fuerte oferta turística", que "es mucha", y que, según ha presumido la consejera, tiene espacio para todas las estaciones del año.

Según ha añadido la responsable de la política turística en la comunidad autónoma, su Consejería ya está metida de lleno y trabajando en este evento de referencia en el sector turístico.

El estand institucional de Castilla-La Mancha en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo alcanzó los 34.800 visitantes durante los cinco días de esta cita.

LEY DE TURISMO

Sobre la nueva Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, la consejera ha recordado que esta normativa está en fase de elaboración y ha admitido que van "un poco justos". No obstante, ha afirmado que, junto a su equipo, está intentando "pisar el acelerador" para que esta ley pueda tramitarse antes de que finalice esta legislatura.

También ha departido con Europa Press sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que será totalmente visible en la provincia de Guadalajara y en la de Cuenca. "Es un reto porque --según los expertos-- entre dos millones y cinco millones de personas se podrían movilizar en Castilla-La Mancha con motivo del eclipse solar".

"Hay muchísima gente que está pendiente de un tema totalmente excepcional que no ocurría en España desde 1905 y por tanto hay mucha gente que lo quiere ver", por lo que, según ha recalcado la consejera, "hay que garantizar la seguridad para que todo el mundo que quiera disfrutar del eclipse lo pueda hacer".

Patricia Franco ha recordado que en las zonas donde será visible el eclipse --Guadalajara y Cuenca-- no existe una alta capacidad de recursos hoteleros para acoger a tantas personas, por lo que ha hecho un llamamiento a que la gente se planifique durante los días previos para que cuando llegue el 12 de agosto no haya que coger coches y la gente ya esté fija en el sitio donde van a poder admirar el eclipse.

"Hay que actuar con responsabilidad y con respeto para que la seguridad esté garantizada para todas las personas, tanto quienes viven como quienes vienen a visitarnos durante esos días".

Ha recordado que el Observatorio de Yebes (Guadalajara) se convertirá en el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses.

"Todas las miradas están puestas en Castilla-La Mancha y en Guadalajara y tendremos que estar a la altura con civismo, con responsabilidad y, por supuesto, garantizando la seguridad con los recursos públicos, estatales, autonómicos, provinciales y municipales que todos tenemos para que las cosas salgan bien", ha concluido.