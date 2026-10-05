Las oficinas de Universidad Popular de Madrigueras ofrecen información sobre las ayudas de Interior tras fuertes lluvias

La Subdelegación Pone A Disposición Del Ayuntamiento De Madrigueras Dos Oficinas Para Informar Sobre Las Ayudas Del Ministerio Del Interior - SUBDELEGACIÓN

ALBACETE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Madrigueras, afectados por las fuertes lluvias del pasado viernes en la localidad, van a poder solicitar información sobre las ayudas del Ministerio de Interior en las dos oficinas de dependencias de la Universidad Popular de Madrigueras, ubicada en la calle Larga.

Dichas dependencias estarán abiertas en horario de 10.00 horas a 13.30 horas y ofrecerán este servicio hasta que sea necesario, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Personal técnico de la Subdelegación del Gobierno en Albacete se ha trasladado esta mañana a la localidad albaceteña para coordinar con el Ayuntamiento las ayudas que se pueden solicitar a Interior después de las lluvias del pasado viernes y que han dejado la localidad bastante afectada.

Por parte del Ayuntamiento de Madrigueras, su alcalde, Juan Carlos Talavera, la concejal María Victoria Leal, el técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento, han mostrado su preocupación por los daños sufridos en la localidad y "sobre todo en casas habitadas".

Tanto Subdelegación como Ayuntamiento han mostrado su más absoluta colaboración y coordinación para ofrecer ayuda a todos los vecinos del municipio que necesiten información, orientación y otras demandas administrativas.