Olga Viza, "hermana mayor" de Ricardo Ortega, ensalza al reportero a los 20 años de su muerte: "Sus verdades molestaban"

CUENCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, efeméride del 20 aniversario del asesinato del periodista conquense mientras cubría el golpe de Estado en Haití, la periodista Olga Viza ha querido recordar a quien fuera su compañero como una "punta de lanza" caracterizado por ser "el más valiente, más adelantado y el que tenía siempre las ideas" dentro de la redacción que pudo compartir con él.

En declaraciones a Europa Press, ha celebrado la "fortuna" de haber compartido oficio y espacio con él, y recuerda cómo la primera vez que Ortega prestó su cara a una crónica televisiva, lo hizo en su compañía.

"En su descubrimiento me quedé embelesada. Era una persona buena, muy inteligente, con una ironía única, y lo recuerdo constantemente con toda la nostalgia", afirma la periodista.

Aunque asegura que todavía "quedan periodistas" igual de "puros" que Ricardo, ha defendido que el conquense "se jugó la vida muchas veces y se enfrentó a todos los poderes".

Pero él "siempre iba más allá de lo que le pedían", algo que "le costó muchos disgustos y desgraciadamente le costó la vida".

Recuerda su salida de la Corresponsalía en Nueva York en Antena 3 en el año 2004 tras una indudable "injerencia" política, pero él "no quería abandonar Estados Unidos hasta no contar el relevo en la Casa Blanca" ante el fin del segundo mandato de George W. Bush.

Veinte años después, si Ricardo pudiera seguir ejerciendo, seguiría "dando vueltas por el mundo de conflicto en conflicto", y ahora mismo "estaría en Ucrania sacándole los colores a mucha gente".

"SU LLAMA ESTÁ VIVA"

Pese a que son ya dos décadas desde que cayera abatido, asegura Olga Viza que "su llama está viva" y está siempre "presente como ejemplo, como amigo, como compañero y como modelo".

Sigue sin explicarse por qué razón la justicia haitiana sí tuvo claras las circunstancias de su muerte y sin embargo en España la Audiencia Nacional archivara el caso hace 14 años. "Lo inexplicable no se explica".

"Ricardo fue asesinado, lógicamente, ejerciendo su profesión, y ojalá alguien algún día se abra esa carpeta, por ser justos con él. Podemos revisar el caso, su memoria, sus trabajos y sus enseñanzas.

SUS INICIOS

Era el año 1993 cuando Ricardo Ortega empieza su carrera televisiva desde Moscú tras haber sido cronista y traductor para Onda Regional Murcia y la Agencia EFE después

"Nuestra corresponsal estaba embarazada y no podía hacer los directos, y nos aconsejó a un amigo suyo que estudiaba Física Nuclear en Moscú. Y efectivamente se puso Ricardo delante de la tele y nos quedamos hipnotizados", rememora.

Su carrera siguió adelante "e hizo incursiones peligrosísimas en Chechenia", convirtiéndose en un profesional "perseguido por los que no estaban de acuerdo con lo que él hacía".

Fue el preludio de su viaje a Estados Unidos para ocupar la Corresponsalía de Antena 3. "Allí, lejos de achicarse y sabiendo cuáles son las consecuencias de hacer lo que a los poderes no les gusta, volvió a decidir la verdad. Siempre decía verdades de una categoría monumental, verdades que molestaban al poder, y entonces el poder decidió que Ricardo tenía que dejar Antena 3. Y aquello fue tremebundo".

Pero no quiso volver a España ni encadenarse a una redacción, por lo que tomó la decisión de desplazarse a cubrir el golpe de Estado en Haití. "Y le volví a decir lo mismo que le decía cuando yo iba a Chechenia, a veces parecía su hermana mayor. 'Ricardo, por favor, cuando llegues, llama, cuídate".

La respuesta siempre era similar: "El se reía, me decía que no me preocupara". "Se fue para seguir haciendo periodismo y contar las cosas tremendas que pasan en este planeta. Y una bala se cruzó".