Olías del Rey compra 1.000 pulseras centinelas para velar por la seguridad de sus vecinas durante sus fiestas patronales

OLÍAS DEL REY (TOLEDO), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Olías del Rey calienta motores de cara a la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que arrancan el primer fin de semana de octubre, organizando el dispositivo que velará por la seguridad de los asistentes. Dicho operativo suma este año pulseras centinelas.

Así lo ha avanzado la alcaldesa, Charo Navas, que junto a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha explicado que, como novedad, el Consistorio ha adquirido mil pulseras centinela, diseñadas para proteger a las personas de los peligros de la adulteración de bebidas y los incidentes relacionados con sustancias.

"Creo que somos de los pocos pueblos de la provincia de Toledo que va a incorporar estas pulseras para la protección de las mujeres. Van a estar a disposición de la Policía Local y de Protección Civil y en los puntos violeta, para que las mujeres que quieran adquirirlas de modo totalmente gratuita las tengan. Nos parece fundamental para que puedan estar plenamente tranquilas Y pasar unas fiestas disfrutando y, sobre todo, velando por su seguridad", ha afirmado.

"Es una inversión económica alta, porque es un medio caro. Pero la protección de las mujeres y que vivan unas fiestas seguras, no tiene precio", ha esgrimido la regidora que, preguntada por los medios, ha declinado detallar la inversión que el Consistorio ha realizado en la adquisición de esta pulseras.

"Las orquestas y los encierros son muy importantes, pero la seguridad también. Especialmente, la seguridad de nuestras mujeres es para nosotros fundamental", ha reiterado.

En cuanto al dispositivo de seguridad, ha detallado que aumenta el número de efectivos en un 20% con respecto a las fiestas del pasado año. "Olías del Rey es el pueblo que finaliza prácticamente las fiestas a nivel provincial, por lo tanto hay gran acumulación de gente en estos días y para nosotros es primordial la seguridad y la coordinación de la misma".

SEGURIDAD PRIVADA

A los 15 efectivos de Policía Local y de Guardia Civil --que variarán en función de las necesidades-- se suma un dispositivo conformado por unos 30 guardias de seguridad, que incluye perros.

"El riesgo cero no existe, pero desde luego que intentamos tender a minimizar cualquier posibilidad de altercado", ha dicho Navas, que ha explicado que esa seguridad privada controla el perímetro de acceso al espacio joven. "Para que no pueda entrar nadie con ningún tipo de arma".

"Hasta ahora podemos decir que no hemos tenido ningún altercado de gravedad", ha aseverado la regidora, que ha puesto en valor el trabajo de todo el dispositivo que garantiza los días festivos transcurran con total normalidad.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha puesto el foco en la importancia de celebrar las juntas locales de seguridad, que permiten coordinar y poner los efectivos necesarios para que las festividades de los pueblos y ciudades de la región "sean seguras".

"Quiero dar las gracias a la Guardia Civil que se va a dedicar, junto con la Policía Local, a coordinar la seguridad y el tráfico", ha concluido.