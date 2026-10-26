Once grupos de desarrollo rural impulsan un proyecto para acercar la inteligencia artificial al medio rural de C-LM. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Once grupos de desarrollo rural de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, coordinados por Fadeta, participan en un proyecto de cooperación destinado a acercar la inteligencia artificial (IA) a la población, las empresas, las asociaciones y los ayuntamientos del medio rural, con el objetivo de facilitar su aplicación en la actividad diaria y mejorar también la competitividad y la eficiencia en sus territorios.

El proyecto, denominado 'Aplicación de la Inteligencia Artificial al desarrollo territorial desde los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha', ha sido presentado este lunes en el Hotel Guadalajara & Conference Center, en un acto en el que ha participado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; el presidente de Fadeta, Jesús Ortega; la presidenta de Adel Sierra Norte, María Jesús Merino, y Fernando Barrena, director del proyecto de CreaEmprende.

La iniciativa contempla 40 acciones y diez programas específicos, con la participación prevista de más de 200 personas. Se desarrollará durante un año y pretende acompañar a los territorios rurales en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, desde los primeros pasos hasta su aplicación en la gestión de empresas, asociaciones y administraciones locales.

Entre las actuaciones previstas figura la puesta a disposición de la ciudadanía, las empresas y las organizaciones de las plataformas de asesoramiento de las distintas comarcas, que ya se habían desarrollado previamente. El proyecto busca aprovechar estos recursos para facilitar el acceso a información y orientación sobre las posibilidades de la IA.

Otra de las acciones será un canal de asesoramiento en inteligencia artificial que se emitirá en directo cada jueves a partir de las 17 horas. Este espacio permitirá abordar sus aplicaciones prácticas y explicar cómo sacar partido a estas herramientas. Los contenidos quedarán disponibles en la plataforma para quienes no puedan seguirlos en directo.

Además, tal y como han explicado, entre marzo y mayo se celebrarán cinco jornadas, una en cada provincia, para compartir experiencias y dar a conocer los resultados y las aplicaciones desarrolladas durante el proyecto. Estas actividades buscan extender el conocimiento sobre la inteligencia artificial y mantener también activas las plataformas comarcales de asesoramiento.

Durante la presentación, el director de proyectos de CreaEmprende ha defendido que la iniciativa busca evitar que la población y el tejido económico rural se queden atrás en la incorporación de estas tecnologías. Según ha explicado, la IA puede facilitar tareas cotidianas y ayudar a las empresas a encontrar soluciones adaptadas a sus necesidades. También ha apuntado que "puede contribuir a fijar población" en el territorio y no al contrario.

Por su parte, el consejero ha destacado el papel de los grupos de desarrollo rural como enlace con la población y ha defendido que el medio rural no debe quedarse al margen de la transformación digital. Asimismo, ha reivindicado la continuidad de los fondos destinados a las medidas Leader, al considerar que permiten impulsar actuaciones en los territorios rurales.

De su lado, el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) y de Fadeta, Jesús Ortega, ha señalado que la formación en inteligencia artificial puede ayudar a técnicos, ayuntamientos, asociaciones y empresas a conocer las posibilidades de estas herramientas y aplicarlas a su trabajo.

En relación con el acceso a Internet, ha asegurado que la conectividad está llegando a buena parte del territorio y que, donde no llega mediante las redes convencionales, existe la alternativa de la conexión por satélite.

Los once grupos que participan en este proyecto son: FADETA (Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña), ADEL Sierra Norte (Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara), ADIMAN (Asociación de Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense), PRODESE ( Asociación Promoción y Desarrollo Serrano), CEDER Alcarria Conquense (Centro de Desarrollo Rural Alcarria Conquense), ADESIMAN (Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense), Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro, Entreparques (Asociación de Desarrollo Cabañeros-Montes Norte), Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, ADECOR (Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa) y Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio Montes Toledanos.