ONCE reconoce la "generosidad" y el "interés" de la sociedad de C-LM en una nueva edición de sus Premios Solidarios

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), la Agencia EFE de Castilla-La Mancha y Críspulo Doñoro han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025, en una gala celebrada en el Teatro de Rojas de Toledo.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de toda la ciudadanía, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

En la gala han participado Patricia Sanz, vicepresidenta del Grupo Social ONCE; Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; Barbara García Torijano, consejera de Bienestar Social; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Milagros Tolón, delegada del Gobierno; Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; y José Ortega, presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recameer). Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad castellanomanchega.

En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios lo ha recibido la Unidad Militar de Emergencias (UME), en su vigésimo aniversario al consolidarse como una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, gracias a su vocación de servicio, preparación técnica y capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes y emergencias.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha recogido la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM) por su trabajo en la articulación y defensa del movimiento vecinal representando un modelo de participación ciudadana activa y solidaria.

En la categoría de Empresa el premio lo ha recibido la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), por su impulso de la economía social a través de la creación de cooperativas de trabajo asociado para transformar el tejido empresarial castellanomanchego y hacerlo más innovador, amable y sostenible.

En el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el premio se ha entregado a la Agencia EFE de Castilla-La Mancha, por abordar desde hace cuatro décadas, desde una perspectiva social, el periodismo de agencia y dar traslado al resto de medios de comunicación la información generada por el tercer sector, de forma veraz y rigurosa, lo que refuerza su perfil como agente de transformación social.

Finalmente, en la categoría de Persona Física, el Solidarios es para Críspulo Doñoro, por su apoyo al sector social de la discapacidad con un proyecto modesto desde el ámbito rural, pero con impacto, con la creación de la Fundación Virgen de la Fuensanta de Miñana (Guadalajara) que tiene como objetivo el impulsar desde una zona despoblada la integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025 lo han formado Francisco José Armenta, director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Óscar García, director de Radio Castilla-La Mancha en CMM; José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla La Mancha; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Carlos Javier Hernández, delegado de ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.