ONCE reivindica su impacto en C-LM donde lleva 85 años "generando ciudadanía"

El delegado de la ONCE en C-LM, Carlos Javier Hernández Yebra, y el presidente del Consejo Territorial, José Martínez, y la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, en el 85 Aniversario del Cupón de la ONCE. - EUROPA PRESS

El cupón de la ONCE celebra este miércoles, 13 de diciembre, su 85 aniversario, efeméride que la organización en Castilla-La Mancha ha aprovechado para reivindicar el impacto que durante estos años ha tenido en la región, donde cuenta con casi 3.000 personas afiliadas y 2.700 trabajadores.

Así lo han puesto de manifiesto el delegado Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, que han querido compartir esta efeméride con la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas.

En declaraciones a los medios, Hernández Yebra se ha acordado, en este día festivo, del colectivo de afiliados, de trabajadores y de pensionistas que hicieron la ONCE, porque los mayores "son los que nos han traído hasta aquí".

"Nadie de aquellos ciegos que iniciaron esta andadura hace 85 años imaginarían lo que hoy es el Grupo Social ONCE, la Fundación ONCE e Ilunión", ha dicho, poniendo también el foco en la sociedad en general, que ha contribuido a lo que la ONCE es en el siglo XXI.

No obstante, pese a lo que ha conseguido la organización en estos 85 años de vida "con empuje, esfuerzo, sacrificio, trabajo" y que ha permitido pasar de la mendicidad a la dignidad a las personas invidentes, son muchos los retos a abordar, más en un territorio como el de Castilla-La Mancha.

Entre ellos, el delegado de la ONCE ha hablado de la nueva Ley de Accesibilidad en la que trabaja el Gobierno regional, que aspira a eliminar esas nuevas barreras que han surgido desde que en 1994 la región se dotara de esta normativa, como son la tecnología, los accesos a páginas web, al comercio electrónico o la administración electrónica.

En cuanto a las mejoras que han de abordar las entidades locales, Hernández Yebra ha hablado de las relacionadas con el transporte, la movilidad urbana o la accesibilidad a sus instalaciones deportivas, de ocio, de cultura, y el turismo.

"Cuando se habla de apostar por un turismo sostenible, siempre nos viene a la cabeza el tema del medioambiente, de no consumir. No, perdón. La sostenibilidad también es eso que llamamos responsabilidad social, corporativa o empresarial", ha defendido.

Dicho esto, se ha mostrado congratulado con el Consistorio toledano por haber querido sumarse a la celebración de este 85 aniversario, efeméride que va a conmemorar "iluminando nuestro querido Toledo con los colores verdes y amarillos que distinguen al mundo de la discapacidad visual".

3.000 PERSONAS AFILIADAS Y 2.700 TRABAJADORES

Ha sido el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, el que ha aportado los datos que evidencian la grandeza de la organización en la región, que cuenta con casi 3.000 personas afiliadas y 2.700 trabajadores.

"Somos una familia importante con impacto, con vocación social de generar ciudadanía y con 85 años de bagaje", ha destacado.

EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, DISPUESTO A RECOGER SUS PROPUESTAS

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales ha asegurado que 85 años "bien merece una fiesta", pues han permitido conseguir "retos inimaginables". "Hay que felicitarles por haber dado una oportunidad de dignidad y de empleabilidad a las personas que tienen una discapacidad visual severa o total y que permite su inclusión".

"La ONCE hace una labor magnífica con las personas ciegas, porque les da una oportunidad de formación, de ocio, de acompañamiento, que, lógicamente, es una obligación de las administraciones públicas, pero ellos siempre multiplican los euros, multiplican las oportunidades y consiguen mucho más que lo que a veces conseguimos las administraciones. Por eso hay que estarles eternamente agradecidos, porque, efectivamente, están haciendo un trabajo magnífico para la inclusión".

Dicho esto, se ha mostrado dispuesta, en el marco del Consejo Municipal de la Discapacidad, de recoger las propuestas de organizaciones como la ONCE, a fin de reconducir las políticas municiapales en este área.