La orden de ayudas para que agricultores protejan cultivos de la sobrepoblación de conejos se publicará en junio

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, en la constitución de la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Toledo. - JCCM

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional va a publicar en junio una orden de ayudas de prevención para que los agricultores de Castilla-La Mancha puedan adquirir protectores para sus cultivos ante la sobrepoblación del conejo de monte.

Se trata de una de las medidas que forma parte del 'Plan de Acción frente a la Sobrepoblación del Conejo de Monte' que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha y que ha anunciado este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, antes de participar en la constitución de la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Toledo.

Los agricultores "podrán adquirir protectores, tanto individuales para cultivos leñosos, como colectivos, que valen también para los leñosos y los herbáceos".

Desde el 1 de enero son 641.500 conejos los capturados en la región, de los cuales "unos 130.000 son en la provincia de Toledo", ha informado la Junta en nota de prensa.

José Almodóvar, junto al delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible; Rubén Torres; y la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín Bravo, ha presidido la constitución de la Mesa Provincial del Conejo de Monte de Toledo, cumpliendo con el compromiso adquirido de constituir mesas provinciales el pasado 24 de abril en la constitución de la Mesa Regional.

Entre las medidas, Almodóvar ha destacado que desde hace un mes "ya trabajan dos Equipos de Control de Fauna, contratados a través de Geacam, "que están realizando sobre el terreno capturas con hurón todos los días en los terrenos que gestiona la Junta de Comunidades".

También ha explicado que se ha dotado a los agentes medioambientales de la capacidad de caza nocturna "para reforzar el control cinegético que ya vienen haciendo nuestros cazadores". Ante los buenos resultados de esta medida, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha decidido ampliarla y actualmente se está trabajando en la evaluación de riesgos laborales de los agentes para incrementar el número de efectivos que puedan llevarla a cabo".

Se va a estudiar "a qué cazadores de los cotos se les podría formar para esta técnica", ya que requiere de armas no permitidas en la actividad cinegética y de permisos de la Guardia Civil, y "esto precisa de medidas de seguridad extraordinarias".

Además, Almodóvar ha asegurado que se mantiene, otro año más, la declaración de comarca de emergencia cinegética, "que es la herramienta mediante la cual nuestros cazadores puedan capturar conejos todos los días del año sin ningún tipo de cupo". Y concretando en la provincia de Toledo, ha detallado que "los equipos de control de fauna están trabajando sobre todo en la zona del complejo lagunar de las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, una de las zonas donde se concentran en mayor número de conejos y donde se quiere aliviar la presión que están haciendo sobre los cultivos".

JAULAS HOMOLOGADAS

Otra de las medidas, son las jaulas homologadas y la autorización de su uso a los agricultores y agricultoras que lo soliciten. "El único requisito que vamos a poner --ha explicado-- es la obtención de licencia de caza, que es gratuita para los castellanomanchegos".

De momento autorizaremos las jaulas que nos propongan los propios agricultores, siempre y cuando sean jaulas adecuadas para la captura de conejos". Así mismo, la Consejería está ultimando una "compra de jaulas para ofrecer esa posibilidad a los agricultores y agricultoras", por lo que ha invitado "a que nos las soliciten".

A preguntas de los medios, el viceconsejero de Medio Ambiente ha subrayado que la reorganización puntual de algunas bases del dispositivo INFOCAM responde "exclusivamente a criterios técnicos, de seguridad laboral y de cumplimiento normativo", tras los requerimientos de la Inspección de Trabajo y las denuncias registradas en distintos centros durante 2025 y 2026.

En relación con el caso concreto de Los Navalucillos (Toledo), el viceconsejero ha aclarado que el traslado del centro de trabajo a Navahermosa se debe a "deficiencias constatadas en la infraestructura actual que impiden cumplir con la normativa". "Durante la época de peligro alto, de junio a septiembre, se mantendrán los puntos de encuentro en las bases tradicionales, iniciando y finalizando allí la jornada, lo que preserva el arraigo territorial y la presencia en los municipios", ha indicado.