Organizan visitas solidarias para recaudar fondos para las cubiertas del convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo

Convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. - JCCM

TOLEDO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo ha organizado una serie de visitas solidarias en el histórico convento de Santo Domingo el Antiguo, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a la urgente restauración de sus cubiertas.

Del 12 al 14 de diciembre, el público tendrá la oportunidad excepcional de acceder a espacios inéditos, habitualmente no abiertos a las visitas como el claustro y la sala capitular.

Según informa la asociación, el donativo para participar en la actividad es de 10 euros, cantidad que se destinará por completo a los trabajos de conservación necesarios para garantizar la protección del edificio y su patrimonio.

Los visitas se realizarán este viernes, 12 de diciembre, de 16.00 a 18.00 horas: el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00

Para asistir, es imprescindible realizar reserva previa por WhatsApp a través de los teléfonos 633 112 845 o 696 14 72 88.

La asociación, que asegura que se trata de una ocasión única para descubrir la riqueza histórica y artística de uno de los conjuntos conventuales más importantes de Toledo, invita a todos los ciudadanos y amantes del patrimonio a participar en esta iniciativa solidaria, que contribuye directamente a la preservación de un enclave histórico esencial para la identidad cultural de la ciudad.