La Orquesta Ciudad de la Mancha presentará el 10 de agosto en Campo de Criptana 'Santuario', su primer álbum. - ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA

CIUDAD REAL, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Festival 'Arte Entre Gigantes' vivirá en su presentación el 10 de agosto, a las 22.00 horas, una de sus noches más emotivas y trascendentales. El Teatro Cervantes de Campo de Criptana será el escenario elegido para la presentación oficial de 'Santuario', un trabajo discográfico muy especial que marca un hito fundamental en la trayectoria de la Orquesta Ciudad de la Mancha, al tratarse del primer álbum de su carrera.

Este proyecto es el fruto de una ambiciosa y profunda colaboración con el aclamado guitarrista y compositor brasileño Yamandu Costa, considerado una de las figuras más deslumbrantes de la música instrumental internacional, según ha informado la orquesta en nota de prensa.

Bajo la dirección de Fernando Bustamante, el álbum es una propuesta donde tradición, virtuosismo y nuevas sonoridades latinoamericanas se encuentran en un diálogo musical vibrante y emocionante.

Para esta cita histórica, la formación estará acompañada por un elenco de músicos invitados de primer nivel: el virtuoso de la armónica y Premio Nacional de Música, Antonio Serrano; el percusionista Bandolero; y el contrabajista Mario Capodicasa, garantizando una velada musical "irrepetible y llena de matices".

Para la Orquesta Ciudad de la Mancha, este concierto no solo supone la puesta de largo de un proyecto grabado con "inmensa dedicación", sino también la consolidación de "un sueño colectivo" que ve la luz en el "marco inmejorable" del festival de su tierra.

Las entradas para la presentación del álbum 'Santuario' ya están a la venta en www.globalentradas.com.

La programación del Festival 'Arte Entre Gigantes', que se celebrará del 10 al 15 de agosto en Campo de Criptana, continuará el resto de la semana con las actuaciones de Jorge Glem Trío (martes 11 en la Casa de la Torrecilla), Los Saxos del Averno (miércoles 12 en el Restaurante Las Musas), Miron Rafajlovic Quartet (jueves 13 en el Cerro de la Paz) y Diego Guerrero (sábado 15 en el Cerro de la Paz).

Este concierto y el Festival cuenta con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Campo de Criptana, Fundación Globalcaja, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real, Globalcaja, Castilla la Mancha Media, Cojali, Bodega El Vínculo, Vinícola del Carmen, Restaurante Las Musas, Grupo Huertas, Coca Cola, Knobloch Strings, Casa Rural 'Vamos Allá', Casa Cueva 'El Atardecer', Hotel Rural 'La Casa de los 3 Cielos', Como en Casas, El Orejón, Carnicería Fuente del Caño, La Casa de la Torrecilla y Henri Moerel Foundation.