La Orquesta Panorama, principal atracción del Día del Vecino de Cuenca

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CUENCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Panorama será la principal atracción del Día del Vecino de Cuenca, una jornada de comunidad, cultura y ocio que se celebrará en el recinto de conciertos de La Fuensanta el próximo 24 de mayo.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha explicado que el programa ha sido consensuado con las asociaciones y sirve también para agradecer el trabajo que hacen estas organizaciones "a veces de una manera poco reconocida".

Precisamente esta semana mantuvieron una reunión con ellas para cerrar los últimos flecos del evento.

La jornada comenzará con la entrega de reconocimientos a vecinos de Cuenca destacados a propuestas de los barrios y pedanías.

A continuación habrá talleres, juegos y castillos hinchables y una charanga amenizará la jornada hasta la hora de la comida, que consistirá en una paella comunitaria.

Las actividades de este día del vecino, que se recupera tras varios años de ausencia, continuarán por la tarde con un DJ y, desde las ocho de la tarde hasta las doce de la noche, la actuación de la Orquesta Panorama, "de prestigio nacional".

Castellano ha explicado que el concierto será gratuito, pero se podrán recoger las invitaciones en el Centro Joven y, a cambio, se pedirá una colaboración voluntaria, en especie, con la protectora Bonamiko, encargada de las colonias felinas de la ciudad, que también contará con un espacio en el recinto de conciertos. Si no se agotaran antes, también habrá entradas en la puerta de La Fuensanta hasta completar el aforo, que es de siete mil personas.

El concejal de Festejos espera que la ciudadanía disfrute "de esta jornada de convivencia que quiere generar convivencia y fortalecer el tejido asociactivo".