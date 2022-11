Otilia Romero, directora de la WBWE, augura el éxito de la inminente edición: "Somos el niño bonito, estamos de moda"

CIUDAD REAL, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), Otilia Romero de Condés, ha afirmado que "el mundo a granel es el gran negocio del sector del vino" y que "está de moda", días antes de la celebración de la feria internacional del sector, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre en Amsterdam.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press la directora de la Feria Internacional del Vino a Granel, organizada por la empresa manzanareña Pomona Keepers, liderada por Vicente Sánchez-Migallón y Romero de Condés, que ya tiene confirmada la presencia de 31 países expositores y alrededor de 55 países visitantes.

"Ahora mismo somos el niño bonito del mundo del vino, estamos de moda en el mundo a granel y ya se ha demostrado que es el gran negocio del mundo del vino", ha contado la directora a la vez que añadía que este año "se seguirá hablando de los envases de vino en lata, de los nuevos consumidores y de los vinos desalcoholizados".

Así, ha destacado que el sistema actual de vida es "completamente diferente" y se va a evolucionar "hacia una vida un poco más saludable" por lo que el consumo de vinos de baja graduación y desalcoholizados, según ha expresado, "es una tendencia maravillosa e interesante para el negocio del vino".

Sobre la actual situación del vino a granel y las exportaciones, ha detallado que en España se ha bajado un 6 por ciento sin dejar de obviar que "este año las expectativas a nivel mundial son muy buenas".

"Llevamos 14 años hablando de la huella de carbono, de que es muchísimo más ecológico el transporte del granel que el transporte de las botellas", ha incidido la directora. Además, ha insistido en que las novedades "vienen por las nuevas oportunidades como el vino granel, las marcas privadas o aquellas bodegas que hacen vinos de calidad"

La oferta de volumen de vino en la feria "llega a un 85 por ciento", según Romero de Condés, siendo "una de las ferias que ahora mismo se están celebrando con más oferta en volumen de vino".

"España tiene un lugar privilegiado dentro del mundo del vino y Castilla-La Mancha tiene una oferta de vinos de calidad espectaculares, es una región donde se han hecho inversiones tecnológicas importantísimas y donde se ha reconvertido de viñedo", ha añadido.

En este sentido, ha avanzado que "no es una casualidad que la feria se celebre en Ámsterdam" porque se trata de un país que no es productor y por lo tanto, "cualquier país productor no tiene los celos que pueden tener Francia, Italia, Portugal u otros países vecinos".

Dentro de la feria, además habrá una sección denominada Pequeños Tesoros del Mundo a Granel, con bodegas de producción que no superan los 2 millones de hectolitros y que "tienen un papel importante en las marcas privadas que ofrecen vinos con diseños personalizados a otras empresas".