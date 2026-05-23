Pablo Sievert, de Belvís a motivar a miles de 'runners' con su reto de completar corriendo las líneas de Metro de Madrid

Pablo Siervet viraliza el arte de recorrer el Metro de Madrid por la superficie y a la carrera - EUROPA PRESS

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Pablo Sievert, que luce con orgullo a Belvís de la Jara como su pueblo y que acumula más de 50.000 seguidores en redes a raíz de compartir su reto de correr por los trazados de las doce líneas de Metro de Madrid, se encuentra a tres semanas de rematar su cometido.

En entrevista con Europa Press, explica que en redes comenzó subiendo fotografía urbana y de paisajes hasta que comenzó a colgar vídeos para ir coleccionando recuerdos de sus aventuras. Llegó el punto en el que fusionó sus perfiles con su pasión, el running, con una primera entrega donde documentó su paso por un campo de entrenamiento en Kenia en el que compartió kilómetros con los más grandes del mundo.

Una vez en Madrid y pensando en retos que asumir, comenzó por correr la calle más larga de Madrid, la calle Alcalá, completando en menos de una hora los más de 10 kilómetros de la icónica vía madrileña, un 'post' que le valió para cosechar más de 100.000 'Me gusta' entre TikTok e Instagram.

Fue ese el punto de inflexión y el primero de los vídeos que tuvo "mucha repercusión", punto en el que decidió empezar el reto de correr cosiendo todas las líneas de metro de Madrid, comenzando por la amarilla, la número 3.

Unos vídeos con los que empezó a acumular seguidores a cada zancada y que ya le han llevado a completar nueve de las doce líneas del suburbano de Madrid. Ahora, restan tres, "las más largas". La línea 9, desde Paco de Lucía hasta Arganda; la línea 10, que atraviesa de norte a sur toda la capital; y la línea 12, una circular que conecta todos los grandes núcleos de población al sur de la ciudad.

Con la previsión de terminar este reto en las próximas tres semanas a mediados del mes de junio de 2026, Pablo confiesa que prepara alguna sorpresa para el momento en el que sus zapatillas le lleven a la última parada.

Pablo Sievert, con más de 50.000 seguidores entre TikTok e Instagram, asegura que si bien su crecimiento en redes ha sido continuo, estos retos "han funcionado muy bien".

"Ahora me sigue mucha gente de Madrid y me reconoce por la calle cuando voy corriendo. La gente lo valora y eso mola", asevera.

Aunque a raíz de correr por la superficie del trazado de líneas de metro han salido muchos imitadores, el corredor recalca que no ha sido el primero en hacerlo.

Más allá de pensar en nuevos retos, su intención es seguir mostrando a los aficionados a este deporte que puedan desempeñarlo en la gran ciudad lugares nuevos donde poder sacar las zapatillas a pasear para vivir "experiencias interesantes". "En Madrid hay muchísimo para explorar".

Aún así, admite que correr por la ciudad sorteando tráfico y semáforos "no es sencillo" e implica no tener continuidad en el paso. Como solución, su consejo pasa por explorar los parques madrileños o esquivar los obstáculos de la calle aliándose con un buen madrugón.

DE MADRID A BELVÍS

Otro formato en el que disfrutar de este deporte, indica, es coger dorsal en algunas de las decenas de carreras populares que todas las semanas hay en los barrios de Madrid, más allá de las "emblemáticas".

Una oferta que, en su opinión, en Madrid está "muy bien gestionada", y es que estos circuitos "cada vez aprenden más en la organización y en los recorridos".

"Tenemos muchas opciones, ya sea en barrios residenciales a las afueras, en parques, todo muy bien gestionado", explica Pablo.

Algunos de los vídeos compartidos por Pablo muestran sus entrenamientos en un escenario muy distinto, su pueblo, Belvís de la Jara. "Allí es complicado encontrar un recorrido largo en la naturaleza y para hacer una tirada larga toca hacer vueltas al mismo circuito o salir a la carretera".

UN HÁBITO AL QUE ENGANCHARSE

En palabras del experto, la motivación que suponen sus vídeos para principiantes en esta disciplina le hace atreverse a dar algún consejo para todo aquel que considere empezar a darle al trote.

Para los no iniciados, propone alternar carrera con paseo hasta poder enlazar los primeros kilómetros, que tendrán que aumentar "progresivamente".

"Es un proceso que tarda mucho y hay que tener mucha paciencia, no compararse con otros y solo compararte contigo mismo. Con el tiempo, mejorarás", apunta

Y es que, como todos, es un deporte "muy sacrificado" si el objetivo más allá de disfrutar es el de mejorar marcas. En ese caso, "hay que tener un plan de entrenamiento estructurado y tener mucha constancia, y es importante no tener picos de actividad y luego no correr nada".

Otro de los consejos del experto es correr "siempre en compañía", mucho mejor que en solitario. "Correr en grupo es buenísimo. Todos los corredores profesionales corren en grupo, sobre todo para hacer series. Así, las tiradas largas se pasan mucho más rápido. Cuesta menos", afirma, recomendando a quien quiera iniciarse con ambición apuntarse con un grupo a las órdenes de un entrenador.