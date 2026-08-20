Paco Núñez reclama al Gobierno de España que "devuelva el orden a Ceuta" y reprocha a Page su silencio

Paco Núñez atiende a los medios en Ciudad Real. - PP C-LM

CIUDAD REAL 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este jueves al Gobierno de España que actúe de manera inmediata para "devolver el orden a la ciudad de Ceuta", a la vez que ha reclamado el refuerzo de las fronteras para evitar nuevas vulneraciones.

De igual forma, ha reprochado a Page su silencio ante la situación que se vive, según ha informado el PP por nota de prensa.

Núñez, que ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Feria de Ciudad Real, ha trasladado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y ha asegurado que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha seguirán reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "actúe" ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El líder de los populares en la región ha explicado que, este miércoles, mantuvo una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien le trasladó su "desesperación" y la "sensación de inseguridad y abandono que está sufriendo por parte del Gobierno".

A juicio de Núñez, esta situación es "de todo punto inadmisible", ya que considera que el Gobierno de España ha generado un problema "tremendo", ha permitido que se vulneren nuestras fronteras y no ha reaccionado ante una" invasión".

Así, ha recordado que, varios días después de esa invasión, sigue habiendo miles de personas que están "atemorizando a compatriotas nuestros", en este caso a ciudadanos españoles en Ceuta.

El presidente del PP en la región también ha criticado el "silencio" del socialista, Emiliano García-Page, ante la situación que se está viviendo en Ceuta.

"No hemos oído al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha decir esta boca es mía en todo este tiempo", ha lamentado, y ha preguntado directamente a Page si con su silencio está apoyando a Pedro Sánchez y la forma en la que está "maltratando al pueblo de Ceuta".

"El Gobierno de España ha dejado solos y abandonados a nuestros compatriotas ceutíes y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha desaparecido y ha sido incapaz de estar a la altura de lo que un momento como este requiere de nuestro país: dirigentes que se posicionen a favor de la Constitución y del conjunto de los españoles", ha afirmado.

Núñez ha insistido en que "esto no puede seguir así" y ha reclamado que se adopten medidas para recuperar la normalidad en Ceuta ya que es "urgente" que se expulse a todos los inmigrantes ilegales que han entrado en la ciudad y que vuelva la normalidad a las calles.

Asimismo, ha considerado imprescindible reforzar las fronteras españolas "para que no podamos sufrir invasiones" y para proteger a nuestro país, porque "ahí no puede haber discusión, ahí tenemos que estar todos a una".

El máximo responsable del PP en la región ha querido trasladar públicamente el respaldo del partido a los ciudadanos de Ceuta y ha asegurado que seguirá reclamando al Gobierno de España que dé una respuesta a la situación.

"Tienen que saber todos los ceutíes que Castilla-La Mancha también se solidariza con Ceuta y que, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que actúe y que devuelva el orden a la ciudad", ha afirmado.

Por último, Núñez ha defendido que los ciudadanos de Ceuta "merecen vivir en paz, con seguridad y con la tranquilidad de que pueden salir a las calles, abrir sus negocios y continuar con su vida sin verse invadidos, acosados y abandonados".