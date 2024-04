El Pacto por la Infancia de C-LM comienza la legislatura centrado en pobreza infantil, salud mental y nuevas tecnologías

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia de Castilla-La Mancha del Parlamento autonómico y Unicef Comité Castilla-La Mancha ha comenzado este martes su actividad en esta legislatura con su primera reunión, en la que se abordarán, entre otros temas, cómo combatir la pobreza infantil, la salud mental en jóvenes y adolescentes, su uso de las nuevas tecnologías o la prevención del suicidio.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios previas al inicio de esta reunión el presidente de Unicef Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez Butragueño, y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido. Así, Butragueño ha comentado que en los últimos años se están sucediendo muchos cambios en la sociedad que afectan a la adolescencia y la niñez.

En este sentido, ha considerado que esta comisión es el instrumento "más adecuado" para hacer un seguimiento de las políticas públicas en favor de la infancia. "Para nosotros es uno de los días más importantes del año", ha asegurado, haciendo hincapié en que el encuentro tendrá como principal objetivo "el cumplimiento de la Carta de los Derechos del Niño".

Son varios ejes, ha continuado, los que centran la lucha de Unicef Comité Castilla-La Mancha y esta comisión, añadiendo a los ya citados otros como la equidad o la participación y, en general, "todos los problemas que atañen a la infancia".

Es por ello que la misión principal es "poder abordarlos, luchar para que se minimicen, romper las brechas que a veces existen todavía entre los diferentes grupos de niños adolescentes".

Además, se ha mostrado "agradecido" a las Cortes por su incorporación a la comisión desde el pasado mes de marzo, así como a los grupos políticos que se han adherido a esta y a los miembros del Gobierno castellanomanchego que también forman parte de ella.

UN "COMPROMISO GLOBAL" DE LAS CORTES

De su lado, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha recordado que esta undécima legislatura será la primera en la que la Presidencia de las Cortes va a estar "directamente involucrada" en la comisión, considerando que esta es "la manera de demostrar un compromiso global de las Cortes de Castilla-La Mancha con Unicef y los derechos de los niños y las niñas".

"No hay ningún asunto que afecte a la infancia que nos sea ajeno, somos conscientes de que cualquier cosa que la sociedad ofrezca a la infancia, la infancia la devolverá a la sociedad en el presente y en el futuro, y por tanto estamos absolutamente obligados a garantizar que los niños y las niñas de nuestra región, de España y del mundo entero gocen de la posibilidad de ser niños y niñas, es decir, de disfrutar, de poder jugar y de aprender", ha proseguido.

Bellido ha comentado que en este órgano, por parte del Gobierno regional, están representadas las consejerías de Educación, Sanidad, Bienestar Social y Desarrollo Sostenible, mientras que por parte del Parlamento castellanomanchego, además de la propia Presidencia, están también presentes los grupos de PSOE y PP.

En este sentido, ha lamentado que Vox "no haya querido estar" y ha recordado que tienen "una invitación permanente" para formar parte de esta comisión, "porque los asuntos que preocupan a los niños y las niñas de esta región no pueden ser cuestiones ideológicas y no pueden ser motivo de conflicto".

La Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia de Castilla-La Mancha se reunirá con carácter semestral, lo que facilita, según ha apuntado Bellido, "poder establecer en la agenda nuevos desafíos".