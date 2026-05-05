Padilla arremete contra la rebaja fiscal prometida por Núñez y avisa: "El PP cuando gobierna hace lo contrario"

Archivo - La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha arremetido contra la rebaja fiscal prometida por el presidente del PP en la región, Paco Núñez, en el caso de que logre gobernar en 2027. "Ya sabemos cómo actúa el Partido Popular. En campaña dice que baja los impuestos", pero "cuando gobierna hace lo contrario", ha avisado.

Preguntada al respecto este martes en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, Padilla ha lamentado que los 'populares', aún estando en la oposición, cuando tiene la oportunidad de votar a favor de deducciones fiscales para las familias o la congelación de la política fiscal, "siempre se han opuesto".

Un ejemplo de ello, ha añadido, ha sido la Ley de Acompañamiento, donde se recogían "multitud" de deducciones fiscales, que benefician a "cientos de miles" de contribuyentes en Castilla-La Mancha, y "el Partido Popular votó en contra", ha recalcado la portavoz.

De este modo, ha criticado a Núñez, de quien ha dicho que está "en campaña permanente", y que presenta rebajas de impuestos "sin estudiar" y sin decir además qué va a dejar de hacer con esa rebaja de impuestos que el PP plantea. También ha censurado que estas rebajas de impuestos del PP siempre beneficien a quien más tiene.

"¿Quieren que el Gobierno deje de invertir en educación, en sanidad, como ya hicieron cuando gobernaban?, ¿qué es lo que pretenden hacer?", se ha preguntado la portavoz del Ejecutivo regional.