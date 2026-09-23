Padilla da por hecho que muchas voces pedirán a Page que vuelva a ser candidato en el Comité del PSOE del sábado

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y vicesecretaria general del PSOE en la provincia de Toledo, Esther Padilla, ha dado por hecho que serán muchas las "voces" que este sábado --durante la celebración del Comité Regional del PSOE-- pedirán al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que vuelva a ser candidato.

Preguntada al respecto, Padilla ha admitido que esta cita socialista va a ser "un buen momento" para que Garía-Page tenga "más presión" porque está segura que va a haber más gente que le va a decir que "dé el paso" y que "le necesitamos" y que "tiene que ser el candidato".

"Se ha ganado que respetemos su decisión, pero lo que sí estoy segura es que será un momento en el que se le pedirá que vuelva a ser nuestro candidato, porque es un aval, una garantía, no sólo para el Partido Socialista, sino para el progreso de esta región. Estoy segura de que voces habrá que se lo pidan", ha subrayado.

Abundando en este tema, y sobre la reunión que García-Page ha mantenido estos días con todo su gobierno, conocido como el 'sanedrín', Padilla ha dejado claro que el presidente regional no ha desvelado nada de si optará o no a un cuarto mandato.

Sí que ha manifestado Padilla que García-Page dice en privado lo mismo que dice en público cuando le preguntan sobre este asunto. "Él no tiene la decisión tomada, tiene que valorar y da mucha importancia aspectos personales también".

"Si nos preguntas al resto del gobierno pues intentaremos que la balanza pese mucho ese compromiso que tiene con la región y que finalmente --porque así deseamos-- vuelva a ser el candidato".