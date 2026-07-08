Padilla pide a Núñez no hacerse "ilusiones" de cara a 2027: "Tellado vaticinó que Feijóo sería presidente en 2023"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido este miércoles al presidente del PP en la región, Paco Nuñez, no hacerse "muchas ilusiones" de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2027 ya que el secretario general del PP, Miguel Tellado, vaticinó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sería presidente del Gobierno en 2023.

Tellado --ha ironizado Padilla-- "como insultador no tiene precio", pero como adivino tiene "un poco más complicado" para ganarse la vida.

Así ha reaccionado la portavoz gubernamental un día después de que Tellado, durante su visita a Talavera de la Reina, vaticinara para Núñez un futuro presidiendo Castilla-La Mancha.

Ha criticado Esther Padilla que el 'número dos' del PP a nivel nacional viniera a Castilla-La Mancha, no a hablar de la región, sino a hablar del PSOE y a "insultar" al presidente regional, Emiliano García-Page.

Un Tellado que, según ha afirmado, es un "gran especialista" en los insultos y, además, "obligó" a romper el acuerdo del estatuto en Castilla-La Mancha. Unos "insultos" a los que, según ha subrayado la portavoz, el Gobierno de García-Page no va a responder, porque "probablemente" es "lo que busca el señor Tellado".

"Nosotros vamos a seguir dedicándonos a las inversiones, a legislar y a tomar decisiones para el bien de Castilla-La Mancha", ha apostillado Padilla, quien supone que "la única alegría" que se llevó ayer Núñez es que "parece" que "lo ratificaron" ya como candidato, al menos "de manera informal" ante los medios de comunicación.