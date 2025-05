Padilla pide a PP "responsabilidad y seriedad" de cara a la Comisión en Cortes sobre el Estatuto: "No tienen excusas"

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido al PP "responsabilidad y seriedad" de cara a la Comisión de Asuntos Generales que celebran este jueves las Cortes regionales en la que se designará la ponencia encargada de elaborar el Informe sobre la Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Padilla ha dicho a los 'populares' que ya "no tienen excusas" y ha valorado que se vuelvan a dar pasos para avanzar en la aprobación de este nuevo texto estatutario que ha considerado "tan necesario" para la Comunidad Autónoma.

"En los últimos meses el PP no ha mostrado ninguna voluntad de desbloquear la posibilidad de llegar a un acuerdo", ha sostenido, para agregar que los 'populares' "tienen delante un texto que es satisfactorio y bueno para la región, que se ha trabajado y acordado de manera conjunta aunque luego rompieran su acuerdo".

Además, ha señalado la portavoz, ahora se les ha dado respuesta para "salvar" los "supuestos obstáculos" que "tienen" para poder apoyarlo con la bajada de la horquilla máxima de diputados de 59 a 55 y el compromiso de no modificar en esta legislatura actual ley electoral para "no cambiar las reglas de juego en mitad del partido".

"Esas dos cuestiones ya se les ha garantizado y por lo tanto no tienen excusas y si el PP vota 'no' al Estatuto será muy evidente cuál es su posición", ha manifestado, para incidir en que un acuerdo en la reforma del Estatuto sería "una buena noticia" para Castilla-La Mancha y que el PP "decida impedir ese acuerdo no lo va a entender nadie en esta región".