Padilla reivindica el liderazgo de Page tras ser designada Tolón ministra: "Es el único presidente con mayoría absoluta"

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha reivindicado el liderazgo del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, un día después de que Milagros Tolón haya sido nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"Si yo fuera la ministra, no me gustaría que de lo único de lo que se hablara es que es un contrapeso para Emiliano García-Page, porque parece que el único mérito que están destacando todos los medios de comunicación" --en referencia a Tolón-- "es que discrepa internamente con el presidente", ha abundado la portavoz gubernamental.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha restado importancia a todo lo publicado en los medios de comunicación y se ha centrado en destacar el liderazgo del presidente de Castilla-La Mancha, que, según ha subrayado, "está más que contrastado dentro y fuera del Partido Socialista".

Dicho esto, ha hecho hincapié en el "apoyo social" que tiene Emiliano García-Page, que ha tildado de "mayoritario". De hecho, ha recordado, "es el único presidente autonómico con mayoría absoluta", pero además, ha apuntado Padilla, "no se puede ir por la calle, ni en Castilla-La Mancha ni fuera de Castilla-La Mancha".

Por lo que, según ha comentado, en el Gobierno de Castilla-La Mancha están "muy tranquilos, confiados y además muy orgullosos" de contar con el liderazgo del presidente en Castilla-La Mancha, que además "tiene una voz propia y la valentía suficiente para defender la región, pero también los ideales del Partido Socialista".

Además, ha aprovechado para felicitar a Tolón por su nombramiento, que al igual que pasó con Isabel Rodríguez en su día, es "un plus para la región", porque "entendemos que se preocuparán de manera especial por los asuntos que tienen que ver con Castilla-La Mancha". "Le deseamos lo mejor de los aciertos", ha apostillado.