Padilla ve el liderazgo de Núñez en PP C-LM "cuestionado" y a la baja tras el "abrazo del oso" de Carmen Fúnez

Muestra su preocupación por el "discurso radical" de Vox: "Lo peor no es que no trabajen, es el odio que inoculan"



TOLEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha hecho alusión al liderazgo de Paco Núñez al frente del Partido Popular de la región, un figura que ve "cuestionada" y a la baja en los últimos tiempos, algo de lo que además el propio Núñez "es consciente", así como su "gente cercana".

En una entrevista con Europa Press, Padilla ha apuntado que "es un secreto a voces" aunque él diga que ese liderazgo "no está cuestionado".

"No me atrevo a ponerle fecha, pero el otro día Carmen Fúnez decía en una entrevista que ella no le cuestiona, le dio el abrazo del oso", ha dicho, si bien no da a Fúnez como sustituta de Núñez, ya que "si le dan ese paso", tendría que "ponerse un poco al día de lo que ocurre en esta región".

PREOCUPADA POR EL DISCURSO "RADICAL" DE VOX

La portavoz del Gobierno castellanomanchego también se ha pronunciado sobre el papel de Vox desde que ha asumido poder municipal y presencia en el Parlamento regional, mostrando su preocupación ante lo que considera "un discurso muy radical" que ahora funciona como "muleta del PP", con lo que "le arrastra a políticas de extremos" que no comparte el Ejecutivo autonómico.

"Lo grave del discurso de Vox es la generación de odio. Están haciendo política desde una forma que es aniquilar al adversario y desprestigiarlo política y personalmente, y eso es grave", ha lamentado.

Una forma de proceder que Padilla achaca a que "la derecha y la extrema derecha saben que la manera más fácil de llegar al poder no es con propuestas", sino "deshumanizando al adversario". "Eso sí que es grave, y no que en Castilla-La Mancha estén sin trabajar, cobrando sin hacer nada. Lo grave es el odio que inoculan".