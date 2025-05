El padre de uno de los fallecidos señala al acusado como autor de las dos muertes en el juicio de Las Seiscientas

ALBACETE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el acusado de acabar con la vida de dos personas en Las Seiscientas de Albacete ha continuado este martes en la Audiencia Provincial de la ciudad con las declaraciones de agentes expertos en balística y el testimonio del padre de uno de los fallecidos, quien ha reconocido al acusado como el autor de los disparos que causaron la muerte de dos personas en el tiroteo acontecido en 2023.

"Pensaba que iban a venir a hablar, mis hijos me habían dicho que habían tenido una riña con esa gente que yo personalmente ni conocía. No pensábamos que iba a ocurrir nada, por eso teníamos a los menores en la puerta de la casa", ha declarado el padre de uno de los fallecidos.

Cuando apareció en su domicilio el acusado con la otra familia, la trifulca escaló rápidamente. Según su testimonio, uno de sus hijos se enzarzó con el hermano del acusado y en ese momento, sin mediar palabra, el procesado sacó una pistola y abrió fuego. "Este señor disparaba al montón", ha recalcado el testigo.

El testigo ha afirmado que intentó abalanzarse sobre el acusado pero resultó herido en la mano y su hijo, que venía detrás de él, también fue alcanzado por un proyectil. "Yo noté que mi hijo se caía y me agarraba. Pesa 130 kilos, así que yo me caí con él. Fue entonces cuando se acercó y le disparó a un metro en la cara a mi hijo", disparo que le causaría la muerte minutos después.

En esa ráfaga indiscriminada el acusado alcanzó también con sus disparos a su propio hermano, quien también murió. "En ese momento alguien de mi familia me arrojó una vara y empecé a golpear" al acusado, ha continuado el padre del fallecido.

Aunque consiguió tirarle la pistola al suelo, el procesado consiguió arrebatarle la vara y golpearle de vuelta con ella. Entonces fue cuando escuchó a su mujer gritando que su hijo se moría. "Ahí dejé de pelearme con él, sólo quería salvar a mi hijo", ha relatado, asegurando que él y sus familiares metieron a su hijo moribundo en el coche y salieron en dirección del hospital.

El acusado recogió la pistola "que se había quedado encasquillada y ya no disparó ningún tiro más" y huyó gritando "que por nuestra culpa había matado a su propio hermano y que nos iba a matar", ha concluido el padre del fallecido.

RECLAMA JUSTICIA

La Fiscal ha preguntado al testigo si reclamaba alguna clase de indemnización al acusado, a lo que el padre del fallecido ha respondido que no reclama indemnizaciones.

"Yo reclamo justicia porque mi hijo tenía 32 años, tenía dos hijos pequeños, uno de dos años y otro de cuatro y por mucha indemnización que yo pida o que me diesen no me iba a consolar ninguna la pena que tengo de que mi hijo ha fallecido y ha dejado a sus dos hijos sin padre".

Otro de sus hijos, alias 'Copito', y hermano de uno de los fallecidos, así como su mujer, han mantenido una versión similar de los hechos, asegurando haber sido testigos de cómo el acusado sacaba una pistola y abría fuego contra los dos fallecidos.

TESTIMONIO DE POLICÍAS

Previamente, varios policías que participaron en la investigación han detallado cómo se realizó el proceso de recolección de pruebas. Todos los agentes especializados en balística han afirmado que cada una de las balas --tanto vainas como cartuchos sin percutir-- de la escena del crimen provenían de un mismo arma calibre 7,65mm, incluidas las que causaron las muertes.

No obstante, los agentes se han remitido a las conclusiones de un informe final elaborado por la unidad de Balística Forense de Madrid, para la que previamente recogieron y enviaron las muestras de la escena del crimen, que ha provocado la queja de la defensa al no haber tenido acceso previo al documento.

"El periodo de aportar documentos para el juicio es durante los escritos de calificación de acusaciones y defensa", ha recalcado el letrado del acusado afirmando que era "procesalmente imposible la introducción de este supuesto informe pericial" a estas alturas del juicio.

El juez ha acabado dando la razón a la defensa, no aceptando su admisión como prueba nueva. "En este momento es cuanto menos irregular. Estoy de acuerdo con la defensa. No se va a admitir ningún documento", ha concluido el magistrado a pesar de la propuesta de la Fiscalía y de la acusación particular de añadir el informe y ponerlo a disposición de todas las partes.

El juicio continuará este miércoles a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Albacete.