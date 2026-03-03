Page afea a la Comisión Europea por "disfrazar" la reducción de recursos financieros de la PAC: "Es como aguar al vino"

El Presidente De Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Asiste En Bruselas Al Diálogo De Alto Nivel Sobre La PAC Y El Desarrollo Rural Del Comité De Las Regiones. - JCCM

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afeado a la Comisión Europa por intentar "disfrazar" la reducción de recursos de la PAC en el conjunto financiero. "En mi tierra diríamos que es como echar agua al vino, como aguar el vino".

Desde Bruselas, en su intervención en el Diálogo de Alto nivel sobre la PAC y el Desarrollo Rural del Comité de las Regiones, ha lamentado que Europa planteee esta reducción "de ahora y para el futuro, cambiando el modelo, desplazando parte de la responsabilidad a los estados miembros".

A su juicio, es "abocarlo, a que con el tiempo, fuera cada vez menos el dinero que se destinara" a la PAC.

En relación al conflicto de EEUU con Irán, y mostrándose partidario de que la Unión Europea tiene que hacer un mayor esfuerzo en seguridad, ha rechazado que "los agricultores o los ganaderos terminen siendo víctimas de la necesidad de seguridad".

"Si Europa quiere más seguridad, tendrá que poner más dinero en conjunto al bloque europeo o estado miembro por estado miembro", ha aseverado.

"UNA ENMIENDA GLOBAL"

Por este motivo, García-Page ha trasladado su rechazo, "una enmienda global al concepto, al hecho de relativizar la PAC, de ir desocupando, de ir reduciendo peso en el seno de la Unión Europea".

"Me resulta incoherente y creo que lo que hay que rechazar es el modelo, el regreso a la nacionalización y sobre todo la mezcla con objetivos que hacen de la PAC una PAC muy confusa y por tanto una PAC menos compacta", ha afirmado.

A su modo de ver, "si no se arregla el modelo, el concepto, la distribución, de poco servirá hablar de cuánto es el conjunto del dinero y de algunos matices que tienen que ser mejorados".

AGRESIVA, DISRUPTIVA E INCOHERENTE

Nadie esperaba, según García-Page, esta "propuesta agresiva, que cambia por completo la estructura y el enfoque de la PAC".

Es incoherente "con algunos de los objetivos estructurales de la Unión Europea, una contradicción absoluta en alcanzar el 25% de la producción de agricultura ecológica y se dificulta un objetivo clave: la incorporación de jóvenes".

Se ha preguntado por qué se hace esta "propuesta disruptiva" que no es de transición, sino que es "rupturista".

Asimismo, ha defendido que desde Castilla-La Mancha se ha tenido en cuenta "la seguridad alimentaria como un factor de seguridad estratégica".