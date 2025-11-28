Page y agentes sociales firmarán el 18 de diciembre el pacto 'C-LM, Horizonte 2030', con 15.800 millones y 531 medidas

Consejo de Diálogo Social. - JCCM

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firmará con los agentes sociales --CCOO, UGT y Cecam-- el próximo 18 de diciembre el nuevo pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', que cuenta con 15.800 millones de euros, repartidos a través de ocho ejes de actuación y 531 medidas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a propósito de la celebración de la reunión del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha, que ha dado el visto bueno a este nuevo acuerdo y ha repasado los resultados del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024.

Tras el proceso participativo abierto en marzo, se recibieron más de 600 propuestas de más de 150 entidades --la mitad de ellas de los agentes sociales y económicos-- que se han ido abordando en distintas comisiones hasta elaborar un documento con ocho ejes de actuación y 531 medidas.

Martínez Guijarro ha dado las gracias a los centenares de personas que han participado en el proceso de elaboración, fruto "de un verdadero diálogo", que ha culminado en esos ocho ejes, que son la economía productiva, las personas trabajadoras y el capital humano, investigación e innovación, la cohesión territorial, todo lo relacionado con la sostenibilidad y el agua, con la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural, con la sociedad del bienestar y con la transición digital.

El eje uno de economía productiva contará con 2.742 millones, el de personas trabajadoras y capital humano, 2.065 millones; en materia de investigación e innovación habrá 1.326; en materia de cohesión territorial, 761 millones; el eje 5, de sostenibilidad y agua, dispondrá de 909 millones; el de agricultura, ganadería y desarrollo rural de 3.950; el de sociedad de bienestar tendrá 4.056 millones y para la transición digital habrá algo más de 20 millones de euros.

CECAM: "UN NUEVO PASO ADELANTE"

El secretario general de Cecam, Mario Fernández, ha valorado el "paso adelante" que se ha dado con esta nueva estrategia que se basa "en datos y en valoraciones" que tiene en cuenta los resultados derivados del anterior plan, pese a que la situación --la crisis del Covid-- fue "muy diferente a la que tenemos ahora".

En el nuevo pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030' hay nuevas realidades, nuevos retos y nuevas oportunidades, y que establece como una de las nuevas realidades "la reafirmación del diálogo social", en línea con lo que se ha propuesto desde Cecam para la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que se está tramitando en el Congreso.

Sobre el anterior plan, ha valorado que se superase el presupuesto inicial pero también que ha habido ejes como los relacionados con materias de competividad industrial que se han ejecutado en un 177% o los del ámbito del sector de la artesanía, comercio y turismo, con una ejecución del 300%, con partida "que se han superado en todos los casos". Fernández ha abogado por seguir trabajando para enfrentarse a retos actuales como la competitividad, la inteligencia artificial o el mercado de trabajo.

UGT: NUEVAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

Desde UGT, la secretaria general en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha valorado que en el marco del Consejo del Diálogo Social se han ejecutado medidas muy importantes para reducir la siniestralidad en Castilla-La Mancha. "Aunque no cejaremos en nuestro empeño hasta que no muera ningún trabajador en el tajo y disminuyan al mínimo el número de accidentes, lo cierto es que la evolución a la baja de estos en 2025 nos indica que vamos por el buen camino".

Sobre el nuevo pacto, ha asegurado que con él se abrirá la puerta "a nuevas estrategias con las que consolidar el crecimiento económico sostenible de la región de cara a los próximos años, una hoja de ruta que debe acompañar a las personas desempleadas, a los jóvenes, a las mujeres, a los autónomos, a las empresas".

No obstante, ha señalado que para 2026 quedan pendientes cuestiones "prioritarias" para avanzar en derechos como la reducción de la jornada laboral; la reforma del despido sin causa justificada; la mejora de los salarios a través de la negociación colectiva y del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva; la subida del Salario Mínimo Interprofesional; la activación de las zonas rurales; y la mejora del acceso a la vivienda.

CCOO: DECISIONES QUE AFECTAN A LA VIDA DE LAS PERSONAS

El secretario general de CCOO, Javier Ortega, que ha reivindicado las funciones y el trabajo del Consejo de Diálogo Social, "porque desde él se hace política y se toman decisiones que afectan a la vida de las personas", ha valorado la movilización de más de 16.000 millones de euros de dinero público "para mejorar la calidad de vida de todos y todas" en una hoja de ruta con la que no se va a dejar a nadie atrás.

Prueba de ello son las aportaciones que los agentes sociales han realizado citando, entre las propuestas por CCOO, que las medidas formativas permitan el reciclaje de las plantillas afectadas por un ERE, si ese es el motivo como en el caso de Esserman, o de apoyo y asesoramiento a las empresas, como ha ocurrido con Mahle, para reconducir los problemas de producción o recolocar a la plantilla afectada, ha informado el sindicato.

También va a ser clave, a juicio de Ortega, incrementar las medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar que permitan "mejorar la accesibilidad de la mujer al empleo" y apostar por los jóvenes, que son "quienes más dificultades tienen para lograr su emancipación", y los que necesitan "formación, empleos estables y bien remunerados y vivienda asequible". "Estoy convencido de que este Pacto va a reflejar estos compromisos", ha apuntado.

BALANCE DEL PACTO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La reunión ha servido, además, para hacer un balance y cierre del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo, "un pacto que hemos dado por cumplido", ha dicho el vicepresidente primero, que ha señalado que esta estrategia está ejecutada en un 116 por ciento, ya que del presupuesto inicial de 7.500 millones de euros se ha logrado ejecutar más de 8.700 millones de euros.

Martínez Guijarro ha destacado el clima de estabilidad y entendimiento en Castilla-La Mancha, algo que viene siendo una constante desde el año 2015 y un empeño personal del jefe del Ejecutivo Autonómico.