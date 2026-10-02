Page anima a la Unión Europea a "reforzar su propia autoestima" en la reunión del Comité de las Regiones en Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de la Comisión de Recursos Naturales (NAT), Piotr Całbecki, en Toledo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recibido a los miembros del Comité Europeo de las Regiones que han acudido a Toledo para participar este viernes en el 10ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT), animando a la Unión Europea a "reforzar su propia autoestima colectiva".

El mandatario autonómico, que ejerce de anfitrión de este encuentro del Comité Europeo, ha encabezado el acto inaugural de la NAT junto al presidente de esta comisión, Piotr Calbecki, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

García-Page ha destacado la relación secular de Toledo con el resto de Europa, apuntando que "recibió la invasión de los pueblos godos del sur de Alemania de la zona de Aquisgrán", ciudad que, ha subrayado, se encuentra hermanada actualmente con la capital castellanomanchega.

"Posteriormente esta ciudad acogió al emperador Carlos V que nació en Gante y su principal palacio era en Bruselas", ha añadido, planteando que "esto demuestra muy a las claras que de Europa ya se hablaba hace siglos, aunque fuera de otra manera".

El presidente de Castilla-La Mancha ha valorado que "Europa realmente quiso hace ya muchos años unirse, se ha ido ampliando y por eso es el síntoma de la esperanza". "Espero que esta sesión sea fructífera y que sea útil para los intereses de una Unión Europea", ha señalado García-Page, transmitiendo el deseo de "que salga reforzada de esta y de tantas reuniones como estamos teniendo".

De su lado, el presidente del parlamento regional ha incidido en la temática de la reunión y su relación con "el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a poder permanecer en la tierra en donde han nacido y poder desarrollar una vida".

"Por primera vez en siete décadas el mundo rural de Castilla-La Mancha no solamente no decrece en población sino que además crece y lo hace por las políticas muy acertadas", ha declarado Bellido, apuntando que "se abordarán algunas de ellas" durante la reunión.

Además, el presidente de las Cortes ha señalado la oportunidad de "escuchar otras propuestas que se están implementando en otros lugares de la Unión" y la oportunidad de compartir todas estas experiencias e "influir en la legislación comunitaria en beneficio de nuestras sociedades".