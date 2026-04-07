Page anima a visitar la Catedral Primada en su VIII Aniversario desde la jornada nacional de catedrales en Toledo

Inauguración de las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ensalzado este martes la "magnífica exposición" que "dentro de unos meses" abrirá sus puertas en la Catedral de Toledo para celebrar, "ni más ni menos, que 800 años" del inicio de la construcción del templo Primado y que "será un argumento y un pretexto extraordinario para reencontrarse, mucha gente, con su Catedral", ha reseñado.

Así se ha pronunciado en torno a 'Primada', el acontecimiento cultural que, desde el próximo 25 de mayo y hasta el 14 de octubre, reunirá la esencia de ocho siglos de historia de la Catedral con más de 350 obras de arte para conmemorar dicha efeméride "por todo lo alto".

"Una celebración que llega en un momento en el que lo espiritual está en auge", ha subrayado García-Page en la inauguración de las XLI Jornadas Nacionales de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En el Seminario Conciliar de San Ildefonso, el presidente autonómico ha señalado a las catedrales como "símbolos" que "juegan un papel identitario", muy especialmente en la capital regional, puesto que "Toledo no se reconocería sin su Catedral", un templo capaz de "sintonizar con la forma de ser de un pueblo".

Igualmente, ha considerado que las catedrales "forman parte de nuestro patrimonio y raíces culturales y establecen un modo de jerarquía que es esencial en el metabolismo de la Iglesia".

A juicio de Emiliano García-Page "la fe puede terminar siendo una certeza para mucha gente que se agarre a la fe, porque es la certeza", ha reflexionado "en un mundo en el que, ni si quiera lo que se ve, puede entenderse como real" y en el que "los cambios que se están operando" son "impredecibles", por lo que ha valorado que la Iglesia contribuya a aportar "coherencia y trazabilidad" como "un valor de seguridad en un mundo que no sabemos cómo va a terminar de cambiar".

En la apertura de estas jornadas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero; la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo; y el presidente de esta organización, Manuel Montilla, entre otras autoridades.