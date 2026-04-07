Toledo acoge las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos Catedrales y Colegiales de España

Inauguración de las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos Catedrales y Colegiales de España en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toledo ha acogido este martes el acto inaugural de las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, un encuentro que, hasta el próximo 10 de abril, reúne a representantes de cabildos de todo el país para abordar los principales retos en la gestión, conservación y proyección de las catedrales.

El acto de apertura, celebrado en el Salón de Actos del Seminario Conciliar San Ildefonso, ha contado con la participación del presidente de la Confederación de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, Manuel Montilla Caballero, quien ha remarcado la importancia de celebrar este congreso nacional, en el que se abordarán cuestiones clave relacionadas con la vida, el presente y el futuro de las catedrales españolas, según ha trasladado el gabinete de prensa de la Catedral de Toledo en una nota.

Asimismo, ha destacado el valor de estas jornadas como un espacio de encuentro entre cabildos de todo el país, orientado al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de su labor común.

Estas jornadas, tal y como ha señalado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, se enmarcan en una circunstancia especialmente significativa, la conmemoración del VIII Centenario, una celebración "que no solo marca el paso del tiempo, sino que nos invita a contemplar con gratitud la historia fecunda" de esta Catedral que es "signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo", un papel que pone de relevancia el enorme valor e importancia de los cabildos, pues "custodian no solo el patrimonio material, sino también el espiritual y litúrgico".

Por su parte, el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha destacado que este Congreso, en el contexto del VIII Centenario de la Catedral Primada, llega en un momento en el que "lo espiritual está en auge" y "la fe se torna en una certeza". Así, en un mundo tan difícil y cambiante como el actual, las catedrales remarcan aún más su papel esencial como cabezas de las diócesis y símbolos de identidad para la tierra que las acoge, como en el caso concreto de la Primada, pues "Toledo no se reconocería sin su Catedral".

De su lado, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha recalcado la importancia de esta celebración para Toledo, pues sitúa a la ciudad "en el centro del debate sobre la conservación y el futuro de nuestro patrimonio catedralicio". Así, Toledo vuelve a demostrar que es un "referente a la hora de albergar grandes encuentros patrimoniales, proyectando al exterior la riqueza y el valor de nuestra tierra".

En cuanto a la concejala de Cultura, Ana Pérez Álvarez, ha apuntado el papel de las catedrales como "lugares donde el paso del tiempo se convierte en legado", remarcando la importancia de estas jornadas, que "son una oportunidad extraordinaria para el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre quienes tienen la responsabilidad de custodiar y dinamizar estos espacios."

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO DE LAS CATEDRALES

Las jornadas, que se desarrollan bajo el título "Las catedrales: Plan Nacional y planes sectoriales", constituyen un espacio de encuentro para el intercambio de conocimiento y experiencias en torno a la conservación del patrimonio catedralicio y su gestión. En palabras de Deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, "las catedrales son realidades vivas. En ellas se une la celebración de la fe, la conservación del patrimonio y su apertura a la sociedad. Y todo ello exige, cada vez más, reflexión, planificación y trabajo compartido." Así, a lo largo de estos días, el programa abordará cuestiones clave como los instrumentos de planificación que guían la intervención en estos espacios, los planes directores o la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al patrimonio. Entre las ponencias previstas, destacan la dedicada al Plan Nacional de Catedrales, la presentación del Plan Director de la Catedral de Córdoba y una conferencia centrada en las nuevas tecnologías en las catedrales, con especial atención al uso del gemelo digital en la Catedral de Toledo.

TOLEDO, SEDE EN EL CONTEXTO DEL VIII CENTENARIO

La celebración de estas jornadas en Toledo adquiere un significado especial al enmarcarse en el VIII Centenario de la Catedral Primada (1226-2026), una efeméride que sitúa a la ciudad en el centro de la actividad cultural, religiosa e institucional vinculada al patrimonio catedralicio. En este contexto, Toledo se consolida como un punto de encuentro para el análisis y la reflexión sobre el papel de las catedrales en la actualidad, entendidas no solo como bienes patrimoniales de primer orden, sino como espacios vivos al servicio de la fe y de la sociedad. Programa y actividades. Durante cuatro días, los participantes combinarán las sesiones de trabajo con diversas actividades culturales y celebraciones litúrgicas.

El programa incluye, entre otras propuestas, visitas a la Catedral de Toledo, al Museo de Tapices y Textiles, así como un recorrido centrado en la pervivencia del legado mozárabe en la ciudad. Asimismo, los asistentes podrán participar en la experiencia Lumina Catedral de Toledo, una iniciativa que combina tecnología, patrimonio y espiritualidad, y que se ha consolidado como un referente en la difusión del patrimonio catedralicio a través de nuevos lenguajes.