Page, un año después del apagón que afectó a toda España: "También hubo apagón de transparencia informativa"

CIUDAD REAL 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a un día del aniversario del apagón total que afectó al país, ha asegurado que aquel 28 de abril de 2025 hubo también "un apagón de transparencia informativa".
Durante un acto institucional en Ciudad Real este lunes, ha abundado en que ese apagón de transparencia informativa hace que hoy por hoy los españoles "aún no sepan lo que pasó".
"Es muy difícil que no sepamos qué pasó para que se apagara. Es difícil de imaginar y difícil ver qué se hace ahora para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro", ha abundado.