El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Foto de archivo. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha suspendido su agenda y se dirige hacia la localidad toledana de Urda, tras el accidente ferroviario entre dos trenes en la estación de dicha localidad toledana.

Así lo ha comunicado a través de la red social 'X', donde ha indicado que todo el Ejecutivo castellanomanchego ha anulado los actos previstos para este miércoles, 28 de octubre.

"Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda", ha indicado en dicho mensaje.

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, tenía previsto recibir a las 10.00 horas a los responsables de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional.

A las 12.00 horas, iba a visitar en Carranque las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos Arqueológicos, y a las 18.30 horas iba a presidir en Toledo la entrega de los XXIII Premios Empresariales CECAM.