Page anuncia "casi 30 millones de euros" en ayudas a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este lunes, en Toledo, la aprobación de "casi 30 millones de euros para ayudar a la eficiencia, a las mejoras, a los arreglos en los domicilios", en alusión a la partida de 29,7 millones de euros procedente de fondos europeos que aprobará, "mañana mismo", el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, ha adelantado.

Una iniciativa que será "clave para afrontar uno de los grandes retos que tenemos" en torno al mantenimiento de "un mundo sostenible" y "al apoyo a la vivienda", tal y como ha recalcado García-Page en la inauguración del I Foro Regional de Turismo que analiza, en la capital regional, el proceso de modernización de las empresas turísticas, así como el cuidado y preservación del patrimonio, la promoción de un turismo sostenible y la captación de nuevos visitantes, entre otros aspectos.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha ensalzado la capacidad de gestión de fondos europeos por parte de la Administración regional, asegurando que "aquí los hemos aprovechado de maravilla", al tiempo que ha subrayado la importancia de esta convocatoria de ayudas "en el ámbito social", ya que facilitarán la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de Castilla-La Mancha, pudiendo alcanzar al cien por cien del coste a quienes atraviesen una situación de vulnerabilidad.