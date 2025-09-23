Page anuncia que C-LM acogerá la comisión NAT del Comité Europeo de las regiones en septiembre de 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste en San Pablo de los Montes (Toledo), a la presentación del ‘Estudio de impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética de Castilla-La Mancha’. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta tarde, en San Pablo de los Montes (Toledo), que la región acogerá, el próximo año, la Comisión NAT exterior del Comité Europeo de las Regiones. Este cónclave se celebrará en el mes de septiembre y tendrá como escenarios la ciudad de Toledo y las localidades de Tomelloso y Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real.

En este encuentro se hablará, según ha explicado el presidente, del futuro rural europeo, mostrando cómo historia, cultura, agricultura y desarrollo pueden ir juntos. Asimismo, ha reiterado que se defenderá la necesidad de una PAC que dé respuesta a las demandas del campo y de la agricultura.

García-Page ha hecho este anuncio en el marco de la presentación del Estudio de impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha, un documento que ha aplaudido por la importancia de los datos que arroja y ha garantizado "queremos defenderla, protegerla y ampararla y lo haremos de la mano del sector".

"No sólo queremos defenderla, queremos protegerla y la queremos amparar y en buena medida, promocionarla. Hacerlo además con el sector, siempre de la mano del consenso y también del sentido común", ha argumentado García-Page, que ha aprovechado para defender la cultura taurina asegurando que "vamos a poner pie en pared frente a los que intentan torpedearla".

Ocho centros de visitantes

Precisamente como muestra de la defensa y protección que el Gobierno regional va a hacer de la actividad cinegética en la región, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que antes de que finalice la legislatura, se van a construir ocho centros de visitantes a los que se van a destinar cerca de tres millones de euros, y que uno de ellos estará ubicado en San Pablo de los Montes.

García-Page, que ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez y la Portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha concluido su alocución como la ha empezado, aplaudiendo las conclusiones del estudio económico que va "en la dirección positiva, en la dirección ejemplar que el sector está dando en la región".