Page anuncia la primera piedra de la nueva Escuela de Protección Ciudadana con 15 millones de inversión antes de 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su llegada a la clausura en Toledo, el XXXVIII Curso Selectivo de formación inicial para la categoría de Policía Local. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado la inminente colocación, "antes de que acabe el año", de la primera piedra de lo que será la nueva Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, una nueva infraestructura para modernizar la existente que supondrá una inversión total de 15 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer durante el acto de entrega de diplomas del XXXVIII curso selectivo de formación inicial de policías locales donde un total de 123 agentes han pasado a engrosar las plantillas de casi medio centenar de municipios de la Comunidad Autónoma.

García-Page ha destacado que esta nueva Escuela de Protección supondrá "doblar la superficie" de las actuales instalaciones.

El mandatario regional ha destacado la importancia de esta inversión, asegurando que la formación de los agentes "es un imperativo" que para la Administración regional cuenta con "un valor extraordinario".

Asimismo, ha elogiado el papel de los cuerpos de Policía Local, destacando "la cercanía" con la ciudadanía. "Con los policías locales la gente reclama casi de todo", ha señalado el presidente autonómico. "Ese servicio de cercanía es el que legitima de verdad el servicio público", ha subrayado.

"LAS INSTITUCIONES FUNCIONAN"

El mandatario autonómico ha destacado además que como fuerzas de seguridad, los agentes cuentan con "una dificultad y una responsabilidad" que no pueden declinar. "Si estáis en presencia de un problema, de un delito, de algún conflicto, de alguien que necesite, no podéis decir que vengan otros", ha afirmado, asegurando que "es como para ponerlo en valor".

García-Page ha reivindicado ese valor como un ejemplo de que "las instituciones funcionan", a pesar de un contexto marcado por un "ambiente político" que ha califiado como "sucio".

"Lo que más prima son los insultos, los ataques, un ruido, da la impresión de que tenemos que estar tomando partido permanente por todo, todos los días por cualquier cosa, enfrentamientos, hay un frentismo exagerado", ha señalado en este sentido.

Page ha asegurado que "el país no responde al odio que se genera desde arriba" aunque ha advertido que "si nos descuidamos, termina calando", y ha llamado a no confundir la estabilidad del Gobierno y la gobernabiladad, con la estabilidad del país.

123 AGENTES PARA 48 MUNICIPIOS

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tomado la palabra en el acto para celebrar una cita tan "emotiva" como esta entrega de diplomas, agradeciendo el "esfuerzo enorme" de todas las partes implicadas.

Tras dar la enhorabuena a los nuevos policías locales, un total de 123 agentes, les ha pedido estar "orgullosos" del camino recorrido, si bien les ha avisado que ahora su tarea pasará por "solucionar" problemas.

Unos agentes que han superado una formación de 1.700 horas lectivas y que ahora tendrán que estar "actualizados" en todo momento, razón por la cual tendrán que regresar a la Escuela de Protección Ciudadana para estar al día, algo que tendrán que asumir también en las pruebas físicas.

Los agentes se incorporarán a lo largo de 48 municipios que aglutinan, ha dicho el consejero, un gran porcentaje de la población total de Castilla-La Mancha.

Además, ha puesto en valor que esta promoción es en la que más mujeres policía se han formado, hasta un 27%, en un camino para que la Policía Local sea "un reflejo de la sociedad a la que sirve".

De cara a este proceso, ha recordado, se recortó la altura mínima para poder acceder al cuerpo, algo que "ha beneficiado" al dato al alza de nuevas mujeres, según el consejero.

Ha propuesto Ruiz Molina que los municipios que no lleguen al tamaño suficiente como para reclamar un cuerpo de Policía Local se alíen con otras localidades de su entorno, una suma de fuerzas que puede derivar en la conformación de nuevas unidades que den servicio a estas zonas de Castilla-La Mancha.