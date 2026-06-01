Page anuncia que la próxima semana se publicará la licitación de la nueva sede del Itecam en Tomelloso

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

CIUDAD REAL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la próxima semana se publicará la licitación de la nueva sede del Itecam en Tomelloso, para que las obras puedan comenzar después de verano.

Desde esta localidad ciudadrealeña, donde ha inaugurado el 'Hotel Ogar', el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que este proyecto va a ser "una referencia espectacular para Tomelloso".

De manera que confía --ha dicho-- que "a la vuelta del verano", lo más tarde "en octubre", este proyecto pueda iniciar las obras.