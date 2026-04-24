Page anuncia un proyecto de construcción de 172 viviendas de protección oficial en Azuqueca a través de Gicaman

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) se encuentra trabajando en el pliego de condiciones para la enajenación de un terreno destinado a la construcción de 172 viviendas de protección oficial para venta en Azuqueca de Henares.

Así lo ha adelantado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración de la I Feria del Mayor Activo que se ha celebrado este viernes en la propia Azuqueca.

"En mayo vamos a poder llegar a un acuerdo con una parcela que publicaremos para poder construir ni más ni menos que 172 viviendas", ha señalado García-Page, subrayando que el proyecto está orientado a facilitar la adquisición de vivienda.

Una iniciativa, ha subrayado, en un contexto de encarecimiento de la vivienda con escaso volumen de construcción.