Page apoya al Gobierno que "ha dado la cara" y critica a "buitres políticos" que aprovechan las tragedias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la actuación del Ejecutivo por "no esconderse y dar la cara a los medios" --al contrario que en otras ocasiones, según ha dicho-- ante la crisis ferroviaria, y ha situado el déficit de inversiones de estas infraestructuras en la crisis financiera de 2007-2008 que, a su juicio, supuso "un paso atrás gigantesco" para el país.

En este marco, García-Page ha lamentado que, en un contexto con numerosas víctimas mortales, sea "el peor escenario para que haya buitres políticos", independientemente de la ideología que sean. "Me da exactamente igual que la dirección de una tragedia beneficie o perjudique al PSOE, al PP o a cualquier otro partido", ha señalado el socialista en declaraciones recogidas en Fitur por Europa Press.

Sin embargo, el dirigente socialista ha destacado la "unidad" mostrada en España en torno al dolor de las víctimas y ha avanzado que asistirá al funeral homenaje previsto el día 31 en Huelva.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de dejar trabajar a la comisión de investigación antes de realizar valoraciones sobre la gestión. "Está todavía en pura investigación y hay que ser respetuosos con lo que vaya arrojando", ha afirmado.

No obstante, Page ha valorado la actitud del Ejecutivo y del Ministerio de Transportes, a la vez que ha asegurado que "no están mirando para otro lado ni escondiéndose". "Se están poniendo al teléfono de los medios, incluso asumiendo riesgos, porque muchas informaciones aún no están certificadas", ha explicado, lo que, según el socialista, permite "aventurar transparencia" y la obtención de "conclusiones verídicas basadas en estudios de especialistas".

Preguntado por las peticiones de dimisión formuladas por la oposición y algunos socios parlamentarios, el presidente de Castilla-La Mancha ha advertido de que en España "la política se hace muy deprisa" y ha rechazado "disparar antes de apuntar".

En este sentido, García-Page ha recordado que hablar de responsabilidades en un contexto con fallecidos implica también un trasfondo judicial y moral, por lo que ha reclamado "una inmensa prudencia".

"Al final se tendrán que ofrecer explicaciones y conclusiones que pueden derivar en responsabilidades políticas, pero no puede hacerse con la tragedia caliente", ha remarcado.

PIDE UN PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS A LARGO PLAZO

En relación con la falta de inversiones en infraestructuras relacionadas con el transporte, García-Page ha situado el origen del problema "mucho antes de este Gobierno" y ha apuntado a la crisis financiera de 2007-2008 como un punto de inflexión. "España dio un paso atrás gigantesco en materia de inversión, y eso se ve en todas las infraestructuras", ha afirmado.

A su juicio, las infraestructuras han sido "los paganinis" de las sucesivas crisis económicas, tanto la financiera como la derivada de la pandemia. En este contexto, ha defendido la necesidad de abordar "una segunda generación de inversiones" en autovías, ferrocarriles y aeropuertos, ante el crecimiento del turismo y del tráfico de mercancías.

"Se nos han quedado estrechas las carreteras, las líneas ferroviarias y algunos aeropuertos están saturados, y eso es la manifestación del éxito económico de España", ha señalado, mientras ha apostado por un plan nacional de inversiones a largo plazo, con un horizonte de al menos una década, acompañado de un refuerzo del mantenimiento.