Page asegura que el 12 de octubre es un día de reafirmación positiva: "Se puede ser español sin serlo contra nadie"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (i), y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (d), durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre. - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado hoy desde Madrid que el Día de la Fiesta Nacional de España, es "un día de reafirmación positiva", porque "se puede ser español sin serlo contra nadie" y si algo significa ser español es "creer en la Constitución española".

Desde la capital española, donde ha asistido este lunes al acto solemne de homenaje a la Bandera y al desfile militar que se celebra con ocasión de esta efeméride, el presidente castellanomanchego ha asegurado que su mayor deseo, "ya que somos los únicos que estamos celebrando el 50 aniversario de la Transición española", es que dentro de dos años "España celebre a pleno pulmón" el medio siglo de la Constitución Española.

A su juicio, "no ha habido nunca 50 años mejores en la historia de España y compartida además por todos, con problemas sin ellos, pero finalmente la España de hoy es la España con la que soñaron generaciones enteras", motivo por el cual ha animado a "celebrarlo con optimismo".

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha querido dedicar el Dia de la Fiesta Nacional "de manera muy especial" a Ceuta. "Creo sinceramente que es una forma amable de que Ceuta y Melilla se sientan, no solo españolas, que lo son, sino que se sientan queridas por el pueblo".

En este sentido, ha mostrado su deseo de "dar un abrazo a Vivas --en referencia a Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta- -y, por supuesto, ofrecerle todo el apoyo de Castilla-La Mancha, que yo creo que, en mi tierra, en la nuestra, es prácticamente unánime".

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios sobre si el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central podría llegar a ser objeto de votación en la Diputación Permanente del Congreso, García-Page ha mostrado su confianza en que no suceda, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

"Sería un atraco y un hachazo directo al principio de igualdad. Creo que sería lo más contraproducente, incluso para los mensajes de campaña", ha considerado, al tiempo que ha afirmado que "a estas alturas yo creo que resulta evidente que algo que destroza la igualdad entre los españoles no lo puede defender alguien que se considere de izquierdas. No es el mejor momento, y para esta financiación, no es el momento bueno".

Por último, García-Page también se ha referido a los once miembros del servicio de incendios de Castilla-La Mancha que participan este año en el desfile, asegurando que se emociona "cuando los veo y recuerdo su servicio. Hoy se mezclan aquí muchísimos servidores públicos que están cuando los demás podemos simplemente encargar que otros lo arreglen. Cada vez que pasa algo o hay un problema de seguridad o ya no digamos de defensa nacional, siempre decimos alguien lo arreglará. Pues hoy son los que desfilan", ha finalizado.