Page asegura que la estación de Santa Bárbara mantendrá "el mismo servicio" en Toledo tras la instalación del AVE

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, presenta la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha. En el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. - PIEDAD LÓPEZ / JCCM

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido este miércoles a la instalación de una parada del futuro AVE Madrid-Lisboa en la ciudad de Toledo, garantizando que supondrá un "salto histórico" haciendo que la ciudad "en el mapa ferroviario a la ciudad".

Aunque no ha hecho referencia a las características del proyecto final, el mandatario autonómico si que ha afirmado que su instalación se realizará "manera acordada" y que implicará que se mantenga "con el mismo servicio la estación de Santa Bárbara que es un símbolo identitario para la propia ciudad".

Durante su intervención en la presentación de la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha realizada en el Palacio de Fuensalida, el mandatario autonómico ha hecho referencia a la instalación de la alta velocidad, asegurando que "dentro de no muchas fechas" se darán avances en el proyecto, que permitirá "dar un salto histórico".

Además, ha asegurado que con el proyecto "Toledo podrá estar tranquila en su patrimonio y en su sostenibilidad" y que se evitarán "los trayectos más lesivos".

"Vamos a permitir que se circule de una manera inteligente, accesible y enormemente provechosa para todo el país", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha.