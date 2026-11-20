Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM - Archivo

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará la Ley de Formación Profesional en Castilla-La Mancha.

Lo ha dicho durante su intervención en la clausura en Toledo del acto institucional del Día de la Enseñanza, donde ha estado acompañado por representantes de la comunidad educativa; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y la consejera Portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, entre otros.

Allí ha asegurado que aunque la Formación Profesional "ha sido siempre la 'maría' en el sistema educativo español" ahora "realmente está revalorizándose en todos los sentidos y aquí confiamos mucho".

"Ya todas las enseñanzas en Formación Profesional se hacen en combinación con las empresas, lo cual pone de manifiesto que hay empresas, que ya es, y segundo, que hay colaboración y hay inteligencia en el sistema", ha comentado.

Dicho esto, ha puesto en valor el sistema educativo que tiene la región sin el cual "no creo que sea posible que esta tierra avance o progrese" y ha subrayado cómo la ciudadanía "ha interiorizado con claridad" que este ámbito "es determinante para nuestro progreso como sociedad".

"Podremos atraer más empresas, que están viniendo y muchas, podremos incluso mejorar el presupuesto", que para 2027 tendrá cifras "récord" en materia de Educación, o que crezca o no la matrícula de alumnos, ha expresado, convencido, sin embargo, de que lo importante que es reconocer el valor en sí mismo del sistema educativo.

En este contexto, ha asegurado que no se ha encontrado "a nadie, a ningún vecino, a ningún ciudadano de esta tierra, que me haya dicho: 'oye, que se te va demasiado o se os va demasiado el dinero en la sanidad o en la educación'", y se ha mostrado convencido de que el sistema educativo en Castilla-La Mancha "tiene calidad porque tiene calidez".

También está "muy caracterizado" por la "inmensa capacidad de inclusión que tiene". Inclusión, ha añadido, "en todos los sentidos", desde nuevos alumnos que vienen de otros países --el sistema tiene en la región registradas hasta 47 nacionalidades-- hasta personas, alumnos, alumnas, con capacidades diferentes.

García-Page ha concluido valorando el trabajo de todos los reconocidos durante el acto, amenizado por la sucesión de variadas actuaciones musicales de alumnos de los distintos centros de la región.

OPORTUNIDADES DE AVANCE

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, de su lado, ha agradecido el "papel determinante e indiscutible" del profesorado, "que nunca podrá ser sustituido por un mecanismo de inteligencia artificial", así como el esfuerzo "que día a día se hace desde los centros educativos".

En este contexto, el Gobierno regional quiere "seguir ofreciendo oportunidades de avance para que todo nuestro talento se genere en Castilla-La Mancha y después se quede en Castilla-La Mancha", ha precisado, y eso significa también que la educación "sea más inclusiva y sobre todo que ese concepto sea construido por todos y cada uno de nosotros".

Ha incidido en que el lema elegido para este acto, 'Castilla-La Mancha, donde la educación importa', pone el énfasis tanto en la importancia del alumnado, "con sus circunstancias, con sus potencialidades, con sus barreras, con sus emociones"; como en la del profesorado, que "todos los días pone en juego su conocimiento, pero sobre todo su vocación, su motivación y su ilusión", y en la de las familias.

Pastor ha argumentado que "el futuro se construye cada uno de los días, en cada aula, con cada alumno y con cada alumna y, sobre todo, la educación contribuye a que nuestra sociedad cada vez sea más justa, más libre y, sobre todo, que genere más oportunidades para todo este talento que hemos descubierto que tenemos".

Con más de 36.500 docentes y 1.800 centros educativos en Castilla-La Mancha, Pastor ha concluido felicitando a todos los galardonados por su "implicación" y por la importancia de "esas huellas" que cada uno está "dejando cada uno de los días".

REPRESTIGIAR EL CONOCIMIENTO

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa "la obligación que tenemos" de volver a reivindicar y de volver a represtigiar el conocimiento y los avances científicos, así como trabajar en la integración y en la igualdad entre mujeres y hombres, "ayudando más a quien más lo necesita", como "nos enseñan los niños".

Hoy, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, "tenemos que esforzarnos más en escuchar a los niños y a las niñas, que sin duda, como hemos visto en este escenario, nos trasladan a un mundo mejor, más feliz, más alegre y, sobre todo, también más igual", ha añadido.

Dicho esto, se ha hecho eco de una frase del pedagogo y educador braseleño Paulo Freire que dice que "la educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo". "Vamos, entre todos, a conseguir que la educación importe para mejorar a cada individuo, a cada niño, a cada niña, para conseguir un mundo más justo", ha reivindicado Pablo Bellido.

PREMIADOS

Los premiados con motivo del Día de la Enseñanza han sido los profesores Elena Gozálvez, del CEIP 'José Lloret Talens' de Almansa; Eva Balmaseda, del IES 'Estados del Duque' de Malagón; Miriam Meneses, del CRA 'Tomás y Valiente' de Casas de Fernando Alonso; Guillermo Montero, del IES 'Profesor Domínguez Ortiz' de Azuqueca de Henares' y Ernesto Bautista Santurino, del CRA 'Villas del Tajo' de Puente del Arzobispo.

En el apartado del alumnado destacan Vicente Rodríguez y Nerea Tárraga, del IES 'Amparo Sanz' y del IES 'Federico García Lorca' de Albacete; Julia Escribano, del IES 'Torreón' del Alcázar de Ciudad Real; John Paúl Castillo, del CEE 'Puerta de Santa María' de Ciudad Real, así como Darío Moreno, Efrén Serrano, Samuel Cuesta y Marcos García, IES 'Jorge Manrique' de Motilla del Palancar.

También han destacado Zara Carolina Candia, del CEIP 'José Maldonado y Ayuso', de Mondéjar; Miriam Tomico, del IES 'Liceo Caracense' de Guadalajara; Rania Boutchi, del IES 'Puerta de Cuartos' de Talavera de la Reina; así como Ángel Blanco del Colegio 'Cristóbal Colón' de Talavera de la Reina.

En el apartado de Personal de Administración y Servicios el galardón ha recaído en Almudena Calvo, del CEIP 'César Cabañas Caballero', de Recas. En cuanto a las entidades han sido galardonadas el AMPA 'El Olivo' del CEIP 'Cardenal Tavera', de Cobisa.

Los diez centros educativos galardonados son el CEIP 'Cristóbal Colón' de Albacete, el Colegio Rural Agrupado de 'Alcalá del Júcar', el IES 'Hermógenes Rodríguez 'de Herencia, el CEIP 'Federico Romero' de La Solana, el IES 'Fernando Zóbel' de Cuenca, el CEIP 'María Jover' de Iniesta, el CEIP 'La Paloma' de Azuqueca de Henares, el Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón de Guadalajara, el IES 'Carlos III' de Toledo, y el CEIP 'Antonia González' de Tembleque.

También se reconocen cinco centros de Formación Profesional: el Centro 'Aguas Nuevas' de Albacete en el sector aeronáutico, el 'Virgen de Gracia de Puertollano' en Tecnologías de la Información, el 'Número 1' de Cuenca en turismo; el 'Condestable Álvaro de Luna' en Illescas, en fabricación automatizada, y el 'Ribera del Tajo' en Talavera de la Reina, en inteligencia artificial y datos masivos.

Las menciones especiales las han entregado los colegios 'San Ildefonso' de Talavera de la Reina; el CEIP 'San Lucas y María' de Toledo, así como al Colegio 'Santa María de la Expectación' de Cuenca. Finalmente, se ha entregado un reconocimiento sorpresa a Gustavo Montero, por su "extraordinaria dedicación y su labor administrativa".