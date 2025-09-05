Page avanza una "importante medida" en vivienda para jóvenes ante el incremento "brutal" de su precio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita al nuevo edificio polivalente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

Desea que los centros de educación concertada se adhieran al Banco de Libros

ALBACETE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que "en muy pocas semanas" su Gobierno podrá anunciar "una importante medida" de estímulo a la vivienda "fundamentalmente para la gente joven", debido a las dificultades para asumir el incremento "brutal" del precio del alquiler y el encarecimiento de la misma.

En su visita al nuevo edificio polivalente del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, ha señalado que el encarecimiento del precio de la vivienda "no es un fenómeno solo de España".

Por ello ha pedido el "ímpetu" de todas las administraciones para dar "aire" a un mercado inmobiliario que lo necesita y ha señalado, que en materia inmobiliaria, "cada uno se tiene que ocupar de lo suyo".

"Fuimos noticia por la burbuja inmobiliaria y digo yo que en llegar a la burbuja no, pero aire sí, aire del mercado inmobiliario sí que necesita. Nosotros estamos dispuestos a ir en ese camino", ha comprometido.

PRESUPUESTOS

De otro lado, ha mencionado que el presupuesto de Castilla-La Mancha para el año 2026 garantizará "todas las políticas sociales" en la región, con "la expansión prevista y congelando la presión fiscal".

"Estamos haciendo lo que yo creo que la gente le importa de la vida pública, de la política. El 90 por ciento lo gastamos en sanidad, en educación y políticas sociales", ha afirmado.

BANCO DE LIBROS

Ya en materia educativa, ha deseado que los centros concertados se adhirieran voluntariamente al Banco de libros porque "suponen un ahorro monumental del gasto en material escolar".

Resaltando que en la región se registra "el menor coste" en material escolar y libros, ha ensalzado que el Banco de libros "está significando ahorros monumentales en las familias".

"Algunos tendrían que intentar hacer la prueba de lo que se están ahorrando su familia y el vecino, que a lo mejor no se ha acogido al servicio público educativo que tiene obligatoriamente el Banco de Libros. Es monumental, realmente posible y factible", ha asegurado el presidente regional.