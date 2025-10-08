Page avanza que propondrá nuevas deducciones fiscales en el próximo Debate del Estado de la Región de C-LM

OROPESA (TOLEDO), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles su intención de proponer, en el próximo Debate del Estado de la Región, que se concretará la próxima semana, un nuevo paquete de deducciones fiscales "con finalidad social que van dirigidas a la gente que más lo necesita".

Durante el acto de inauguración del Centro de interpretación del Dehesón del Encinar, en Oropesa (Toledo), el mandatario autonómico ha defendido que Castilla-La Mancha mantiene "una de las presiones fiscales más bajas de España", sin renunciar a financiar los servicios públicos y sociales.

En esta línea, ha señalado que se dispone a proponer "ayudas y deducciones sociales en lo que venimos haciendo en los últimos 10 años, pero que en esta ocasión van a tener una clara orientación más social quizás que ninguna", aunque sin ahondar en su contenido.

Una orientación frente a "las reducciones fiscales que son igual para todos independientemente de lo que ganen" que, según ha señalado causan "que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres".

El mandatario regional ha defendido la política fiscal aplicada en Castilla-La Mancha, con la supresión de "decenas y decenas de tasas", apuntando a su utilidad social en elementos como la Ley de Despoblamiento, apuntando que es "la única en España que tienen beneficios fiscales".