Page avanza la publicación en mayo del borrador de la Ley del Deporte de C-LM: "primera que desarrolla la ley nacional"

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside, en Motilla del Palancar (Cuenca), el acto de entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha correspondientes al año 2025. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy que en mayo "verá la luz el primer borrador" de la nueva Ley del Deporte de Castilla La Mancha. "Yo creo que va a ser la primera que desarrolle la ley nacional", ha añadido el presidente en relación a una Ley que actualizará la vigente desde 2015, adaptándola al marco estatal de 2022 y reconocerá como un derecho la actividad física y el deporte.

Así lo ha avanzado el presidente castellanomanchego durante la entrega, este miércoles, de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha correspondientes al año 2025, un acto que ha acogido la Casa de la Cultura de la localidad conquense de Motilla del Palancar y en el que se ha hecho entrega de 55 galardones a otros tantos deportistas, equipos y entidades que han destacado por sus éxitos deportivos; y a organizaciones, centros educativos y empresas que hayan contribuido de manera especial a la promoción de la actividad física, según ha informado la Junta por nota de prensa.

A este respecto, García-Page ha animado a las y los presentes a participar "en el proceso de opinión y de mejora" de este proyecto legislativo. "Tardamos a veces en hacer las leyes porque se escucha mucho y se habla mucho con la gente, pero eso es muy positivo", ha considerado. Asimismo, ha puesto en valor que en la región que preside "hay estabilidad y se puede presumir de que las leyes salen adelante, pero la realidad es que seríamos muy mentecatos como Gobierno si no reconociéramos el enorme esfuerzo que hay detrás" de quienes "se tienen que esforzar mucho en sus modalidades deportivas", ha manifestado.

En su opinión, "ese esfuerzo tiene que merecer la pena y doy mi voto, apoyo todo lo que sea necesario, para que el deporte siga siendo ariete de muchos valores positivos en una sociedad que necesita valores", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que el deporte supone "una demostración de superación y ese es el auténtico premio para nosotros".