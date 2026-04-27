Page carga contra los acuerdos "a la contra" de PP-Vox: "No entiendo que empresarios y sindicatos no levantéis la voz"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en la sede de FEDETO en Toledo, la Jornada ‘Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI’, que organiza el periódico digital ENCLM. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este lunes contra los acuerdos "a la contra" de PP y Vox en algunas autonomías. "No termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente", ha enfatizado.

"Uno estaba acostumbrado a que pudiera ser populista alguien que tiene el 10% del voto, o a ejercer un poco de populismo todo tipo de organizaciones sociales. Pero es que hoy el populismo se ha institucionalizado", ha lamentado García-Page durante la Jornada 'Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI', que organiza el periódico digital ENCLM organizada en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

Y el populismo, ha subrayado, trae como consecuencia muchas cosas, pero sobre todo "rompe" la dinámica de gobernar para todos, de gobiernos en positivo. Ha sido en este punto donde el presidente socialista ha hecho alusión a los acuerdos que se están firmado en algunas autonomías entre PP y Vox. "¿No tienen la sensación de que los acuerdos que se están planteando constituyen gobiernos a la contra?", se ha preguntado.

"El objetivo fundamental del que se constituye gobierno en algunos sitios en España es para hacerle la puñeta al menos a la otra mitad. Se están constituyendo gobiernos a la contra", ha incidido García-Page, quien cree que "sin duda ninguna el culpable definitivo es Vox".

Dicho esto, ha advertido de que en dichos pactos autonómicos PP-Vox se está incorporando "ir a recortar por completo a los sindicatos y a los empresarios en sus prestaciones de servicios y en su funcionamiento".

"Aquí podéis estar absolutamente tranquilos, tenéis el compromiso del Gobierno de que no vamos a dejar que se cuele ningún tipo de populismo barato, pero es que no termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente".

"No es necesario que se constituyan gobiernos para ir contra gente, o bien contra colectivos empresariales o contra colectivos sociales. Los gobiernos, en definitiva, tendrían que plantearse solucionar problemas", ha abundado el presidente castellanomanchego.

Todo esto le lleva a pensar a García-Page que a este país "le vendría muy bien una prolongada etapa de aburrimiento democrático".

"Estamos demasiado entretenidos todos los días viendo quién entra a la cárcel, quién sale o quién declara". "Hay una hiperpolitización provocada de arriba hacia abajo que genera un frentismo tremendo, parece que hay que discutir por todo", ha afeado el presidente, quien ha apuntado que su gobierno prefiere apostar por "la seriedad".