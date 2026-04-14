Page celebra el acuerdo para recuperar la carrera profesional sanitaria: "Siempre he tenido clara mis prioridades"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), el ‘Centro de Interpretación del Vino’. - JCCM - Archivo

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado el principio de acuerdo alcanzado este martes entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y las organizaciones sindicales para recuperar la carrera profesional del personal estatutario.

"Siempre he tenido claras mis prioridades, entre ellas, fortalecer los servicios públicos y gobernar con diálogo y consenso", ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional en su cuenta de X.

Según ha apuntado García-Page, este principio de acuerdo "es un esfuerzo más por consolidar un sistema sanitario de calidad y por reconocer la labor de los profesionales".