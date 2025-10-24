Page se compromete a "empujar" desde la región para que el Ministerio regule la medicina estética como práctica médica

XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm) en Guadalajara. - EUROPA PRESS

Guadalajara se ha convertido este viernes en el epicentro de la medicina estética española con la celebración de las XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm), un encuentro que ha reunido a más de doscientos profesionales del sector para reivindicar una práctica segura, regulada y exclusivamente médica.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha mostrado su apoyo expreso al colectivo y ha subrayado que la medicina estética forma parte "del concepto de salud avanzada y global".

García-Page ha trasladado su compromiso de "empujar" desde Castilla-La Mancha para que el Ministerio desbloquee las decisiones pendientes en este campo y se reconozca oficialmente esta especialidad médica a nivel nacional, dentro del Consejo Interterritorial de Salud, como una especialidad más dentro del territorio español.

"Queremos hablar de medicina en mayúsculas, sin intrusismos, y con todo nuestro apoyo a quienes trabajan con rigor y seguridad", ha subrayado el presidente.

"Lo más importante es estar a gusto con uno mismo, y eso también es salud", ha afirmado.

"La medicina estética tiene que contar con un nivel de protección y de amparo, y por eso es esencial que esté en manos de profesionales cualificados", ha dicho.

También ha insistido en que "la medicina estética es medicina, y solo los médicos deben ejercerla" Por su parte, la presidenta de Ameclm, Paloma Tejero, ha defendido durante su intervención la necesidad de mantener una regulación firme frente al intrusismo y ha recordado que Castilla-La Mancha fue pionera en 2008 al establecer que esta actividad debía estar dirigida por médicos.

"Estamos hoy aquí reivindicando la seguridad del paciente y de la medicina estética. No podemos poner la salud en manos de cualquiera", ha declarado.

"La nueva orden que está a punto de ver la luz refuerza que solo los médicos, con formación acreditada, puedan ejercerla. Y nuestro objetivo es que esta norma se extienda al conjunto de España", ha remarcado.

Tejero ha explicado, además, que el sector trabaja para lograr un reconocimiento oficial del Ministerio de Sanidad, de modo que la medicina estética se consolide como una especialidad médica plenamente reconocida: "La medicina estética tiene que basarse siempre en el diagnóstico, y el diagnóstico solo puede hacerlo un médico".

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL

De su lado, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado el orgullo que supone para la ciudad acoger unas jornadas que "reúnen a más de doscientos profesionales de toda España" y ha felicitado a AMECLM por su defensa "de una medicina estética segura y profesional".

"Guadalajara es hoy un punto de encuentro para hablar de ciencia, salud, belleza y bienestar".

Para la alcaldesa, la medicina estética, antes algo desconocido, es ahora una parte esencial de la salud y del equilibrio personal.

Por su parte, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, médico de formación, ha subrayado el valor sanitario y social de la medicina estética: "Hace 18 años se veía como algo frívolo, pero hoy sabemos que forma parte del bienestar físico, psíquico y social que define la propia Organización Mundial de la Salud. La medicina estética ya no es un lujo, sino una necesidad de salud integral".

UN FUTURO SEGURO PARA LA MEDICINA ESTÉTICA

Unas jornadas celebradas bajo el lema 'Creando juntos un futuro seguro', que reúnen a profesionales de distintos puntos para hablar de un tema que está a la orden del día, sus avances y su importancia.

Castilla-La Mancha tiene una orden que data del 2008 que regula los centros de medicina estética.

Una orden que se está revisando y en la nueva orden no solo se refrenda esto sino que se recoge que los médicos tienen que tener presencia física y tener capacitación en este tipo de formación.