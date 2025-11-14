Page, ante el CPFF, exigirá que la financiación se aborde sin "privilegios" para Cataluña: "Todas somos singulares"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que la postura de su Comunidad Autónoma ante la inminente reunión del próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación autonómica será, en primer lugar, la de exigir que la discusión se aborde con todas las comunidades autónomas sentadas en la mesa, y no con algunas de ellas por separado.

En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, ha señalado que esa será "la primera condición clave" de cara a que el sistema de financiación "siga siendo común". Así, ha zanjado que no debe de haber "singularidades ni privilegios" con Cataluña. "Todos somos singulares".

Todo ello en un escenario en el que, según critica, "el Estado lleva años ingresando mucho dinero, consecuencia de muchas cosas".

"Ahora mismo, están entrando ingresos. Se lo he dicho al presidente y se lo he dicho a la ministra. El problema es que todo este retraso beneficia al Gobierno central, porque de los ingresos extraordinarios que están ahora entrando, las autonomías cogemos solo una parte y el Estado coge casi todo", ha lamentado.

De este modo, todo el tiempo en el que no se consiga "ajustar" los costes para las autonomías de determinados servicios públicos, "se estará infrafinanciando" a ciertas comunidades autónomas.

Apunta en esta línea que, aunque ahora el Gobierno diga el lunes que va a ofrecer "mucho dinero" a las comunidades autónomas, "ese es el dinero que tendríamos que haber estado ya teniendo desde hace diez años como mínimo", ya que los ingresos del Estado "se han disparado casi el triple" que los de las regiones. Un contexto que provoca "una deuda tremenda del Estado con las autonomías".