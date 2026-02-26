Page cree que la muerte de Tejero y la de las "teorías de conspiración" contra el Rey son una "buena coincidencia"

Page espera "perdón" y "disculpas" de López y "gente de la izquierda" por vincular a Lambán con el resultado de Aragón - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido al fallecimiento del exteniente coronel Antonio Tejero este miércoles, justo cuanto se conocía el contenido de los documentos desclasificados sobre el 23F, para indicar que, aunque una muerte "nunca es celebrable", sí es "una buena coincidencia" que se haya producido al mismo tiempo que "han muerto las teorías de conspiración contra el rey Juan Carlos".

Durante la inauguración del V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, García-Page ha asegurado que hay "muchos que están dispuestos a minusvalorar la historia, o una de las mejores épocas de la historia de España, solo por hacer daño personal al rey Juan Carlos".

Sin embargo, ha opinado que "cuando llegue el momento, y no será muy tarde, este país tendrá que hablar de historia en mayúsculas, independientemente de las veleidades personales" y de los protagonistas.

"Es decir, que cuando haya que hablar bien del rey Juan Carlos en buena medida habrá que hacerlo por nosotros mismos, por sentirnos orgullosos de una etapa en la que prácticamente todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias", desde el rey a las instituciones del Estado, los empresarios, la iglesia católica, los sindicatos y la sociedad española.

A su juicio, lo "consistente que está resultando el sistema constitucional del 78 se debe a la sensación que generaciones enteras interiorizaron en esos momentos del chusco intento de golpe de Estado".

"Al escuchar a la mujer de Tejero (en los documentos desclasificados) es todavía más chusco, pero pudiendo haber sido chusco, podía haber salido, podía haber tenido muchísimos déficits de comportamiento, podía haber incluso una matanza en el Congreso, es decir, podía haber derivado de una otra manera en un episodio no de gloria para el país, sino de sangre", ha indicado, por lo que ha querido poner "en valor" cómo salió todo.